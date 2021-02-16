Бохинен: «В России очень сильная лига. Может быть, одна из лучших в мире»

Новичок ЦСКА полузащитник высоко отозвался об уровне Российской Премьер-Лиги.

В России очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе. Мы обсуждали возникший вариант с отцом и с агентом, а также со многими людьми, которые имели опыт игры в вашей стране или просто хорошо знают чемпионат. Общее мнение было таково: это хорошая лига для продолжения карьеры, меня ожидает много приятных сюрпризов.