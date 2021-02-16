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Бохинен: «В России очень сильная лига. Может быть, одна из лучших в мире»

16 февраля 2021, 19:05

Новичок ЦСКА полузащитник Эмиль Бохинен высоко отозвался об уровне Российской Премьер-Лиги.

В России очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе. Мы обсуждали возникший вариант с отцом и с агентом, а также со многими людьми, которые имели опыт игры в вашей стране или просто хорошо знают чемпионат. Общее мнение было таково: это хорошая лига для продолжения карьеры, меня ожидает много приятных сюрпризов.

В ЦСКА очень профессиональный подход к делу, об этом знают далеко за пределами России. Мне сразу же рассказали, кто первым в России выиграл европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005 году. Москва — замечательный город. Чем больше я слышал отзывов и изучал бэкграунд, тем больше укреплялся в мысли, что всё делаю верно.

Ранее Бохинен определился с игровым номером в ЦСКА.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
17 февраля в 15:09
Широко страна Россия.Где много реки,полей и красавицы.Мани мани мани no problem.
Kosmos58
Kosmos58
17 февраля в 13:01
БУХинен, закусывать надо!!!
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 11:04
Ночная Москва, клубы, тусовки, бабы, бухло, большие деньги и расслабуха на футбольном поле - ну конечно, с такими положительными моментами, РПЛ одна из сильнейших лиг в мире!
CSKA2012
CSKA2012
17 февраля в 10:55
Ну учитывая рейтинг лиг из 55 ассоциаций Россия входит в топ 10, это не плохо, мы же не на 40 месте чтобы ржать над его словами, рпл действительно хороший трамплин к топ5.
mars6791
mars6791
17 февраля в 10:32
Правильно, правильно делаешь, где ещё столько бабла поднимешь прогуливаясь по полю пешком. Это лучшая работа в мире!
112910415
112910415
17 февраля в 09:13
несомненная правда !
и все это знают, только Слуцкий с Аршавиным сомневаются
galem72
galem72
17 февраля в 08:58
"...в России очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире..."

Сказал норвег, шелестя купюрами в руках.
antant1
antant1
17 февраля в 07:38
Молодец парень, с юмором))
Roman73
Roman73
17 февраля в 05:09
То есть лига , которая обсуждает своё сокращение из-за нехватки команд.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
17 февраля в 01:27
Согласен с Бохиненом. Сейчас только АПЛ и Бундеслига могут превзойти РПЛ.
Garrincha58
Garrincha58
17 февраля в 00:55
а он правильно сказал одна из самых лучших по тратам бабла на ветер
David Young
David Young ответ Martini-1987 (раскрыть)
17 февраля в 00:48
.
Martini-1987
Martini-1987
17 февраля в 00:41
Пора бы ему сменить фамилию на Бухинен, с такой можно будет что угодно говорить
Илья Пыркин
Илья Пыркин
16 февраля в 23:51
Начал отрабатывать контракт) Хвальба лиги входит в контракт соглашения с дьяволом 🧛🏿👌🏿😈
xajaks
xajaks
16 февраля в 23:30
очень сильная водка.....
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 23:27
Дежурная фраза для новичка легионера
abramjan
abramjan
16 февраля в 22:40
Ну и что что он дурачок...может он футболист хороший
KLINSI
KLINSI
16 февраля в 22:29
Это ж сколько ему денюшек отсыпали что такую ересь понёс парниша)))))))
ТТ
ТТ
16 февраля в 22:26
Льстивость и угодливость не красит викинга!
виктор бочарников
виктор бочарников
16 февраля в 22:25
Я так понимаю чувак в большей степени пытается себя утешить.
Сантус
Сантус
16 февраля в 22:20
А это кто?Новый стэндапер?
stanichnik
stanichnik ответ Dima salev (раскрыть)
16 февраля в 22:09
Доброго Здоровья, Дима!
Про Реал это Вы зря сейчас, армейцы в прошлом году этот Реал реально дважды обыграли в ЛЧ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 февраля в 22:00
Добро пожаловать в РПЛ Эмиль!).
nikoladolgov
nikoladolgov
16 февраля в 21:56
А что он может сказать ?
Андрей Мaксимeнко
Андрей Мaксимeнко
16 февраля в 21:48
Этому уже не наливать, он уже бредить начал...
cska59
cska59
16 февраля в 21:41
И он прав .
Zimka
Zimka
16 февраля в 21:22
Буду сегодня мучится просмотром второсортной лиги чемпионов в ожидании старта лучшей лиги мира.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
16 февраля в 21:18
Интересно: что он курил?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 21:14
В этом желании прогнуться доходит до маразма. Давно так не смеялся...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 февраля в 20:54
В России очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1236927/bohinen-emil-cska. Если считать сильнейшими первые 60, то пожалуй да. Рейтинг ФИФА сборной примерно соответствует уровню нашей лиги. В Европе 20-21, в мире 35-40. Это реально
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