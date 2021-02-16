Слуцкий объяснил изменения в поведении Акинфеева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал, почему 34-летний вратарь Игорь Акинфеев, который работал под его руководством в ЦСКА и сборной России, стал спокойнее и больше улыбается.
Представь, что с 16 лет ты основной вратарь клуба, который каждый год борется за чемпионство и играет в еврокубках. Основной вратарь сборной, где на каждое действие смотрят под микроскопом. С 16 лет и до сегодняшнего дня у тебя нет права на ошибку, высочайшая ответственность. Ты натянут как струна. Еще и в каждой тренировке нужно доказывать, а у тебя порваны две крестообразные связки на одном колене. Это невозможно.
Сейчас все немного изменилось. Он уже не играет за сборную, и, будем честны, после 2018 года у ЦСКА нет железной задачи быть первым. Голову не отрубят, если они не возьмут чемпионство. Плюс возраст, в семье все отлично, дети подрастают. Он ведь жизнелюбивый человек и отличный друг, что большая редкость.
Ранее Слуцкий порассуждал о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионат России.
Всем здоровья.
Всем здоровья.