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Слуцкий объяснил изменения в поведении Акинфеева

16 февраля 2021, 21:29

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал, почему 34-летний вратарь Игорь Акинфеев, который работал под его руководством в ЦСКА и сборной России, стал спокойнее и больше улыбается.

Представь, что с 16 лет ты основной вратарь клуба, который каждый год борется за чемпионство и играет в еврокубках. Основной вратарь сборной, где на каждое действие смотрят под микроскопом. С 16 лет и до сегодняшнего дня у тебя нет права на ошибку, высочайшая ответственность. Ты натянут как струна. Еще и в каждой тренировке нужно доказывать, а у тебя порваны две крестообразные связки на одном колене. Это невозможно.

Сейчас все немного изменилось. Он уже не играет за сборную, и, будем честны, после 2018 года у ЦСКА нет железной задачи быть первым. Голову не отрубят, если они не возьмут чемпионство. Плюс возраст, в семье все отлично, дети подрастают. Он ведь жизнелюбивый человек и отличный друг, что большая редкость.

Ранее Слуцкий порассуждал о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионат России.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ CSKA2012 (раскрыть)
17 февраля в 00:07
Все верно. Да и он уже столько раз подтверждал , что не вернется. Если передумает, его же просто "доброжелатели" с грязью смешают.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 февраля в 22:45, ред.
Да, а так зовут на евро и не дай Бог наши там провалятся , в этом уверены все процентов 80% болельщиков . Будут винить Игоря, говоря, что зачем брали так как не играл отбор и из за него продули группу. А так ушел на пике, когда каждый фанат кричал его имя от радости, когда он вытащил пеналь от Испанцев.
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 22:22
Отыграл своё напропускал своё.
ermak6848
ermak6848
16 февраля в 22:20
Хороший комментарий
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 21:49
В целом ЛВС прав. Игорь повзрослел, стал мудрее, намного спокойнее. В ЦСКА его все устраивает. Ну, а со сборной добровольно расстался, объяснив несколько раз свою позицию . Парень понял , играть на несколько фронтов , просто не хватает сил, времени на восстановление уходит значительно больше. Потому и принял решение закончить со сборной. Это его выбор, и этот выбор надо уважать.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 21:44
Викторыч умный мужик
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 21:43
Просто к Игорю пришла мужская зрелость и мудрость. Викторыч во всём прав.
oFANATo
oFANATo
16 февраля в 21:40
Зрит в корень Леонид Викторович.....
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 21:39
Оба достойны уважения!
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