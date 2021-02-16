Слуцкий объяснил изменения в поведении Акинфеева

Главный тренер «Рубина» порассуждал, почему 34-летний вратарь , который работал под его руководством в ЦСКА и сборной России, стал спокойнее и больше улыбается.

Представь, что с 16 лет ты основной вратарь клуба, который каждый год борется за чемпионство и играет в еврокубках. Основной вратарь сборной, где на каждое действие смотрят под микроскопом. С 16 лет и до сегодняшнего дня у тебя нет права на ошибку, высочайшая ответственность. Ты натянут как струна. Еще и в каждой тренировке нужно доказывать, а у тебя порваны две крестообразные связки на одном колене. Это невозможно.