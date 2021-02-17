Г. Иванов — о матче в Уфе: «Играть будет невозможно»

Президент «Урала» Григорий Иванов призвал перенести матч между его командой и «Уфой» в Кубке России. Ожидается, что в этот день (22 февраля) в Уфе будет 21 градус мороза.

На данный момент мы летим в Уфу. Пока не знаем ничего. Будем смотреть на месте, что решит РФС .

Это ведь опасно для здоровья футболистов. Играть будет невозможно. Здоровье футболистов для нас важнее, это самое главное. Посмотрим. В день матча приедет комиссар, который решит судьбу матча.