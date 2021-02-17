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Г. Иванов — о матче в Уфе: «Играть будет невозможно»

17 февраля 2021, 08:24
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов призвал перенести матч между его командой и «Уфой» в Кубке России. Ожидается, что в этот день (22 февраля) в Уфе будет 21 градус мороза.

На данный момент мы летим в Уфу. Пока не знаем ничего. Будем смотреть на месте, что решит РФС.

Это ведь опасно для здоровья футболистов. Играть будет невозможно. Здоровье футболистов для нас важнее, это самое главное. Посмотрим. В день матча приедет комиссар, который решит судьбу матча.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
17 февраля в 15:13, ред.
При чем здесь комиссар? Существует регламент, где черным по белому написано:"В случае, когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, Делегат должен получить письменное согласие от обеих играющих команд на проведение матча и отразить данную информацию в своем рапорте, а также
проинформировать судью о получении такого согласия. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья. Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, Матч переносится на
другой срок (день, время, место)." Так что не нужно поднимать бурю в стакане. Без письменного согласия ни один комиссар не заставит Вашу команду играть, условно при -16.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 февраля в 11:40
Русскому тупизму нет предела ! Пора в Антарктиде стадионы строить !
Leha-ha50
Leha-ha50
17 февраля в 09:39
После нескольких теплых зим, кто то там наверху подумал , что так будет всегда и решил перенести начало сезона на февраль. Как такое могло вообще в голову придти??? Вот теперь не знают что делать с календарем. А что делать??? Надо ждать тепла, а оно по прогнозам придет нескоро.
И виноватых опять не будет??? Свалят все на клубы , еще и оштрафуют.
Всем здоровья.
112910415
112910415
17 февраля в 09:37
сложно в России с футболом, и даже очень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 09:32
А они еще заикались о расширении лиги или увеличения количества матчей. При этом-то календаре приходится играть в декабре и феврале. Калечить игроков, морозить зрителей. Неплохо бы вернуться на сезон весна- осень, летом больше матчей играть.
А если по этой игре, так будет ниже -15, перенесут, делов то...
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 09:15
Будет шоу. Сборная членов РПЛ против сборной членов РФС.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
17 февраля в 08:41
Выпустить на поле вначале п***в, составляющих календарь, если проведут там полтора часа в футбольной форме и скажут, что играть норм, тогда и командам играть
ДАША Д
ДАША Д
17 февраля в 08:37
Погода реально не позволяет играть.
STVA 1
STVA 1
17 февраля в 08:25
Заставят и будут играть
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