ГлавнаяНовости

Страндберг: «У меня были предложения из Бундеслиги»

17 февраля 2021, 09:57

Бывший защитник «Краснодара» Стефан Страндберг, ныне выступающий за «Урал», рассказал о своем опыте выступлений за краснодарский клуб.

У меня были предложения из Бундеслиги, но тут мне рассказали о клубе и его амбициях, на встрече с генеральным директором [Владимиром] Хашигом я услышал: «Все клубы были когда-то молодыми, но кто-то же должен писать им историю». Почувствовал, что в «Краснодаре» есть нечто особенное, клуб был близок к Лиге чемпионов.

Там у нас была крепкая команда без суперзвёзд: все разного происхождения и разных культур, но мы были вместе, и нам это нравилось. Классно играл Смолов. Ари любил пошутить и порой превращался в сумасшедшего, от него не отставал Лаборде. С Маурисио Перейрой придумывали другу другу челленджи — обменивались передачами, которые сложно принять. Сдружился с Гранквистом и Сигурдссоном, смотрели с ними кино, много общались и как бы вместе ничего не делали. Мы, скандинавы, умеем расслабляться, поэтому стресс нам не знаком.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии10
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
17 февраля в 10:32
В Урале это не в ахтунг лиге..)))
Leha-ha50
Leha-ha50
17 февраля в 10:18
Теперь в Урале историю писать будешь.
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 10:18
Да, скандинавы умеют расслабляться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100