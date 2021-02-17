Страндберг: «Кононову нравился привлекательный футбол»

Бывший защитник «Краснодара» , ныне выступающий за «Урал», рассказал об опыте работы с бывшим главным тренером «быков» .

Кононову нравился привлекательный футбол с большим количеством передач и комбинаций, он часто показывал видео с игрой «Барселоны» или дортмундской «Боруссии», мотивируя это тем, что научиться можно только у лучших. Благодаря этому «Краснодар» играл в классный футбол — местами наивный и романтичный, но зрелищный. В театр и кино вы же идёте за эмоциями. Здесь та же ситуация — мы показывали тики-таку, которая нравилась болельщикам.

Однажды после победы над «Зенитом» нас даже отчитали за оборонительный футбол. В самолёте ребята радовались, но дома на командном собрании Кононов и Галицкий повторяли: «Наш клуб всегда должен играть в атакующий футбол».