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Страндберг: «Кононову нравился привлекательный футбол»

17 февраля 2021, 09:55

Бывший защитник «Краснодара» Стефан Страндберг, ныне выступающий за «Урал», рассказал об опыте работы с бывшим главным тренером «быков» Олегом Кононовым.

Кононову нравился привлекательный футбол с большим количеством передач и комбинаций, он часто показывал видео с игрой «Барселоны» или дортмундской «Боруссии», мотивируя это тем, что научиться можно только у лучших. Благодаря этому «Краснодар» играл в классный футбол — местами наивный и романтичный, но зрелищный. В театр и кино вы же идёте за эмоциями. Здесь та же ситуация — мы показывали тики-таку, которая нравилась болельщикам.

Однажды после победы над «Зенитом» нас даже отчитали за оборонительный футбол. В самолёте ребята радовались, но дома на командном собрании Кононов и Галицкий повторяли: «Наш клуб всегда должен играть в атакующий футбол».

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112910415
112910415
17 февраля в 11:35
романтический футбол привлекателен и красив !
правда, стабильного набора очков обычно не даёт ..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 февраля в 10:57
Какую бы прекрасную тики-таку не показывала команда, тренера прежде всего спросят за результат. Играть с оснащенной более классными игроками командой вторым номером и от обороны - тактика вполне оправданная и нередко приносящая очки в копилку.
sv_1969
sv_1969
17 февраля в 10:34
С одним атакующий футболом далеко не уедешь.
ОПС
ОПС
17 февраля в 09:58
Хоть кому то что нравилось.
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