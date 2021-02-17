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Шапи — о матче с «Динамо» З: «Это будет интересно, а победит сильнейший»

17 февраля 2021, 14:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

Думаю, что будет тяжёлая игра, потому что «Динамо» хорошая команда, которая прессингует. Это будет интересно, а победит сильнейший.

Я себя чувствую лучше, чем в августе. Я полностью оправился от болезней и чувствую что силы вернулись ко мне. Дополнительного давления не чувствуем, потому что мы всегда стараемся играть на победу.

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batman555
batman555
17 февраля в 19:57
Шапи это Женька! Я не знаю как вы сыйграете в этом матче,но к сожалению, вы провалитесь на евро молодежном! А всё из за того что удача не будет присутствовать на этом турнире,как и на взрослом. Причина-закон о вегетарианстве! Так что Вова,Лазар,и Володин натворили дел))) Браво.......
memphis
memphis
17 февраля в 19:28
"Шапи, это Володька! Я буду следить как вы бегаете"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 февраля в 16:47
Именно так. Победит сильнейший. А сегодня сильнейший, к сожалению, не Краснодар. Динамо Загреб - команда однозначно уровня ЛЧ, просто не повезло и они отдали Ференцварошу путевку. Это дело случая - всего одна игра была. Я, конечно, желаю победы нашим, но думаю, что в лучшем случае будет ничья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 15:43, ред.
С соперникам Краснодару повезло, Динамо вполне по силам обыграть.
Хуже то что они играют чемпионат уже, а наши только тренируются на сборах.
Посмотрим, что покажет игра. Хочу пожелать удачи Краснодару, они последняя надежда России в еврокубках...
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 14:39
Последняя надежда России в еврокубках! Будет очень тяжело с Загребом! Будем болеть, удачи быкам!
ДСА
ДСА
17 февраля в 14:33
Дело попахивает ничьей.
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