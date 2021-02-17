Шапи — о матче с «Динамо» З: «Это будет интересно, а победит сильнейший»

Форвард «Краснодара» рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

Думаю, что будет тяжёлая игра, потому что «Динамо» хорошая команда, которая прессингует. Это будет интересно, а победит сильнейший.

Я себя чувствую лучше, чем в августе. Я полностью оправился от болезней и чувствую что силы вернулись ко мне. Дополнительного давления не чувствуем, потому что мы всегда стараемся играть на победу.