Дмитрий Черышев: «Денис чувствует себя намного лучше»

, отец полузащитника «Валенсии» , рассказал о физическом состоянии своего сына.

Он начинает тренироваться уже в общей группе. Восстанавливается, набирает ту форму, в которой он был. Ему нужно помогать команде вернуться на высокие позиции в турнирной таблице, это в его силах.

Он сам чувствует себя намного лучше. Единственное — есть какая-то проблема, комфортности не хватает ноге. Болей нет, чисто вопрос формы. Ощущение как будто что-то мешает. Если бы не это, он бы уже давно перешел к полноценным тренировкам с командой. Любой спортсмен для достижения каких-то результатов должен чувствовать себя на все сто процентов. Если есть какие-то помехи, лучше себя немного побереч.