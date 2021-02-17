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Дмитрий Черышев: «Денис чувствует себя намного лучше»

17 февраля 2021, 12:04

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о физическом состоянии своего сына.

Он начинает тренироваться уже в общей группе. Восстанавливается, набирает ту форму, в которой он был. Ему нужно помогать команде вернуться на высокие позиции в турнирной таблице, это в его силах.

Он сам чувствует себя намного лучше. Единственное — есть какая-то проблема, комфортности не хватает ноге. Болей нет, чисто вопрос формы. Ощущение как будто что-то мешает. Если бы не это, он бы уже давно перешел к полноценным тренировкам с командой. Любой спортсмен для достижения каких-то результатов должен чувствовать себя на все сто процентов. Если есть какие-то помехи, лучше себя немного побереч.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
17 февраля в 13:15
Ув.модераторы! Возможно эта проблема только у меня.
Сайтом стало невозможно пользоваться с телефона.
Загружаешь новость. Сверху через несколько секунд открывается одно рекламное окно, следом под вывеской соккер второе, над строкой комментарии выскакивает третье. В этот момент пока ты читаешь текст новости, приходится все время корректировать изображение на экране, потому что оно прокручивается от открывающихся окон, то вверх, то вниз. В конце, как вишенка на торте, открывается на весь экран реклама Фонбет с маленькой кнопкой закрыть вверху. Для того чтобы ее закрыть, нужно опять страницу прокрутить вверх, несмотря на то что в этот момент я читаю комментарии. Вторым квестом является кнопка закрыть рекламу. Она настолько мала, что из 10 нажатий, 9 раз я попал на сайт рекламодателя. Если обратите внимание на мою активность, то она упала в последнее время именно потому, что я устал закрывать окна с рекламой. Стало удобнее получать информацию с других ресурсов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 12:45
Начинай уже играьь,ждём голов!
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 12:23
Отличный игрок, которому травмы "мешают жить интересной, полноценной, футбольной жизнью..." Не дают в полной мере "раскрыть" свой футбольный талант.

Здоровья Денису, выздороветь, заиграть так, как он умеет, когда в отличной физической форме.
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