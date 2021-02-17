Дмитрий Черышев: «Денис чувствует себя намного лучше»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о физическом состоянии своего сына.
Он начинает тренироваться уже в общей группе. Восстанавливается, набирает ту форму, в которой он был. Ему нужно помогать команде вернуться на высокие позиции в турнирной таблице, это в его силах.
Он сам чувствует себя намного лучше. Единственное — есть какая-то проблема, комфортности не хватает ноге. Болей нет, чисто вопрос формы. Ощущение как будто что-то мешает. Если бы не это, он бы уже давно перешел к полноценным тренировкам с командой. Любой спортсмен для достижения каких-то результатов должен чувствовать себя на все сто процентов. Если есть какие-то помехи, лучше себя немного побереч.
Сайтом стало невозможно пользоваться с телефона.
Загружаешь новость. Сверху через несколько секунд открывается одно рекламное окно, следом под вывеской соккер второе, над строкой комментарии выскакивает третье. В этот момент пока ты читаешь текст новости, приходится все время корректировать изображение на экране, потому что оно прокручивается от открывающихся окон, то вверх, то вниз. В конце, как вишенка на торте, открывается на весь экран реклама Фонбет с маленькой кнопкой закрыть вверху. Для того чтобы ее закрыть, нужно опять страницу прокрутить вверх, несмотря на то что в этот момент я читаю комментарии. Вторым квестом является кнопка закрыть рекламу. Она настолько мала, что из 10 нажатий, 9 раз я попал на сайт рекламодателя. Если обратите внимание на мою активность, то она упала в последнее время именно потому, что я устал закрывать окна с рекламой. Стало удобнее получать информацию с других ресурсов.
Сайтом стало невозможно пользоваться с телефона.
Загружаешь новость. Сверху через несколько секунд открывается одно рекламное окно, следом под вывеской соккер второе, над строкой комментарии выскакивает третье. В этот момент пока ты читаешь текст новости, приходится все время корректировать изображение на экране, потому что оно прокручивается от открывающихся окон, то вверх, то вниз. В конце, как вишенка на торте, открывается на весь экран реклама Фонбет с маленькой кнопкой закрыть вверху. Для того чтобы ее закрыть, нужно опять страницу прокрутить вверх, несмотря на то что в этот момент я читаю комментарии. Вторым квестом является кнопка закрыть рекламу. Она настолько мала, что из 10 нажатий, 9 раз я попал на сайт рекламодателя. Если обратите внимание на мою активность, то она упала в последнее время именно потому, что я устал закрывать окна с рекламой. Стало удобнее получать информацию с других ресурсов.
Здоровья Денису, выздороветь, заиграть так, как он умеет, когда в отличной физической форме.
Здоровья Денису, выздороветь, заиграть так, как он умеет, когда в отличной физической форме.