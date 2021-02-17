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Килин: «Игроки „Тамбова“ готовы к общению по поводу сокращения зарплат»

17 февраля 2021, 13:44

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин заявил, что руководство клуба еще не общалось с игроками по поводу возможного сокращения зарплат.

Конкретных предложений от руководства не было. Все говорят в СМИ, а официально суммы и цифры не обговаривались. Нам просто сказали, что нужно сокращать зарплаты и реструктурировать долги, без конкретики. Это длится уже неделю — просто что-то пишут в СМИ, а все стоит мертвым грузом. Дальше не двигается. Мы готовы к общению по поводу сокращения зарплат, поэтому и не понимаем, для чего все тянется и почему нет конкретики.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 февраля в 15:23
Понятно что это добровольно-принудительная просьба руководства. Поэтому о каком общении он говорит. Идите и подписывайте контракт, неужели не понятно.
drug01
drug01
17 февраля в 13:59
Надо главное сделать команду
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 13:55
Хотят урезанную но получать...
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 13:53, ред.
...Полузащитник «Тамбова» Антон Килин заявил, что руководство клуба еще не общалось с игроками по поводу возможного сокращения зарплат...

Всё идёт к тому, что когда руководство "Тамбова" наконец-то решится пообщаться с игроками "Тамбова"... Не будет с кем общаться!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 13:48
Почему Тамбов ни кто не купит?!
shlomo
shlomo
17 февраля в 13:47
Довели клуб и игроков...позорище...
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 13:47
Посмотрим, чем это общение закончится.
Cat01
Cat01
17 февраля в 13:47
Желаем удачи и здоровья
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