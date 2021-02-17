Килин: «Игроки „Тамбова“ готовы к общению по поводу сокращения зарплат»

Полузащитник «Тамбова» заявил, что руководство клуба еще не общалось с игроками по поводу возможного сокращения зарплат.

Конкретных предложений от руководства не было. Все говорят в СМИ , а официально суммы и цифры не обговаривались. Нам просто сказали, что нужно сокращать зарплаты и реструктурировать долги, без конкретики. Это длится уже неделю — просто что-то пишут в СМИ , а все стоит мертвым грузом. Дальше не двигается. Мы готовы к общению по поводу сокращения зарплат, поэтому и не понимаем, для чего все тянется и почему нет конкретики.