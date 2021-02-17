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Кирьяков: «„Краснодар“ должен проходить „Динамо“ З на классе»

17 февраля 2021, 11:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Эк-игрок сборной России Сергей Кирьяков порассуждал о предстоящем матче «Краснодара» с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

Для наших команд такие матчи всегда достаточно тяжелые. Команды сейчас у нас проходят подготовительный период. Понятно, что к конкретным играм в Лиге Европы ведется целенаправленная подготовка, но нет игровой практики. Потому что товарищеские поединки по накалу официальным матчам сильно уступают. Поэтому всегда ждешь такие игры с некой опаской.

Соперник «Краснодара», конечно, ничего серьезного собой не представляет, мы видели это в матчах с ЦСКА. Просто ЦСКА тогда не был в форме. Думаю, что «Краснодар» уровнем выше. Поэтому мы вправе ждать, что он должен проходить своего соперника на классе. Но опять же, как я уже сказал, эти игры проходят не очень-то по нашему сценарию. Соответственно, сейчас идет подготовительный межсезонный период, и не совсем готовы наши команды.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
17 февраля в 15:43
Соперник «Краснодара», конечно, ничего серьезного собой не представляет, .....он должен проходить своего соперника на классе." Я Вас умоляю, угомонились бы Вы уже господа-эксперты. Это наши клубы ничего серьезного собой не представляют в ЕК. Последние два сезона такой "класс" показывают, что скоро условно клубы Мальты, Андорры и Сан-Марино будут пьянствовать неделю от счастья, если им фортуна выберет в ЕК соперника из РПЛ. Ну а "Краснодару" удачи и прохода в 1/8. Как уже писал, то как-то совсем уж не комильфо будет, ежели хорватский гранд и второй клуб РПЛ, входящий в так называемые топ, не заметит на своем ЕК пути. Как обычно личное мнение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 февраля в 12:50
Последние игры в еврокубках показали, что такая эфемерная субстанция как класс у команд из РПЛ полностью отсутствует. Любую команды из европейских стран надо проходить на предельной самоотдаче и из объективной оценки сильных и слабых сторон противника и своих собственных.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
17 февраля в 11:46
Понавылазило экспертов.
Насмешник
Насмешник
17 февраля в 11:37
Про ЦСКА также говорили.
112910415
112910415
17 февраля в 11:26
" Соперник ничего серьёзного собой не представляет! " -
играя именно под этим лозунгом, российские клубы
привыкли проигрывать кому ни попадя !
shlomo
shlomo
17 февраля в 11:06
На проходились уже на классе...играть нужно
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