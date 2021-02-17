Кирьяков: «„Краснодар“ должен проходить „Динамо“ З на классе»

Эк-игрок сборной России Сергей Кирьяков порассуждал о предстоящем матче «Краснодара» с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.
Для наших команд такие матчи всегда достаточно тяжелые. Команды сейчас у нас проходят подготовительный период. Понятно, что к конкретным играм в Лиге Европы ведется целенаправленная подготовка, но нет игровой практики. Потому что товарищеские поединки по накалу официальным матчам сильно уступают. Поэтому всегда ждешь такие игры с некой опаской.
Соперник «Краснодара», конечно, ничего серьезного собой не представляет, мы видели это в матчах с ЦСКА. Просто ЦСКА тогда не был в форме. Думаю, что «Краснодар» уровнем выше. Поэтому мы вправе ждать, что он должен проходить своего соперника на классе. Но опять же, как я уже сказал, эти игры проходят не очень-то по нашему сценарию. Соответственно, сейчас идет подготовительный межсезонный период, и не совсем готовы наши команды.