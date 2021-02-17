Кирьяков: «„Краснодар“ должен проходить „Динамо“ З на классе»

Эк-игрок сборной России порассуждал о предстоящем матче «Краснодара» с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

Для наших команд такие матчи всегда достаточно тяжелые. Команды сейчас у нас проходят подготовительный период. Понятно, что к конкретным играм в Лиге Европы ведется целенаправленная подготовка, но нет игровой практики. Потому что товарищеские поединки по накалу официальным матчам сильно уступают. Поэтому всегда ждешь такие игры с некой опаской.