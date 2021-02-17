Слуцкий — о работе в «Спартаке»: «Такой симбиоз, скорее всего, невозможен»

Наставник «Рубина» сомневается, что смог бы пойти на работу в «Спартак».

Я не воспитанник ЦСКА . Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Впрочем, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг это Саша Самедов.