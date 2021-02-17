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Слуцкий — о работе в «Спартаке»: «Такой симбиоз, скорее всего, невозможен»

17 февраля 2021, 11:31

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сомневается, что смог бы пойти на работу в «Спартак».

Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Впрочем, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг это Саша Самедов.

Ранее Слуцкий порассуждал, почему 34-летний вратарь Игорь Акинфеев, который работал под его руководством в ЦСКА и сборной России, стал спокойнее и больше улыбается.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
18 февраля в 21:37
Забывать родной язык и культуру, конечно же, не надо. Благо у нас они у нас богатые.
Но и запрещать что-то глупо.
санек002
санек002 ответ cska1948 (раскрыть)
17 февраля в 18:17
отличный комментарий!спасибо дружище!!
25процентный клоун
25процентный клоун
17 февраля в 17:37
Если только закончатся все тренера в мире
cska1948
cska1948
17 февраля в 16:14
Представил на секунду Слуцкого тренером СпаМа и увидел, что армейские болельщики его начали гнобить за предательство, а спартаковские за то, что он работал в ЦСКА. Слуцкий это тоже не хуже меня понимает и поэтому не хочет дразнить "гусей" как с одной, так и с другой стороны. А как профессиональный тренер он рассуждает здраво, говоря о том, что тренер не должен быть приверженцем какого-то одного клуба.
Valeron112
Valeron112
17 февраля в 15:38
Это как горчица в каше с вишнёвым джемом ....Юве сегодня выиграет🙋⚽
Igo0rek
Igo0rek ответ ildar_3871 (раскрыть)
17 февраля в 15:11
Я тебе больше скажу, останься например Слуцкий без работы и ему поступило бы предложение Спартака, он бы его принял с вероятностью в 99%
David Young
David Young ответ ZhenyaBel1982 (раскрыть)
17 февраля в 15:04
Согласен, спортивное соперничество может и должно иметь место без ненависти.
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
17 февраля в 15:01
Слуцкий верно комментирует,говорит.Он профи.Болелы наши не так немного болеют,много грязи.Хотя все могут быть дружны.
Игра сыграна, идем дальше.И тренера также- они тренируют свою ИДЕЮ,которую видят на поле.И это их работа.Неважно где ты работаешь, ты ТРЕНЕР,а не гладиатор,который помимо работы должен еще работать
ildar_3871
ildar_3871
17 февраля в 14:41
скорее всего , а раньше говорил за что !
альсато
альсато
17 февраля в 14:30
если рассуждает-ЗНАЧИТ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ!)))))
andrefino13
andrefino13 ответ Санчо Панса (раскрыть)
17 февраля в 14:25
Или в Рубин можно, в Ростов можно, а в Спартак нет?
andrefino13
andrefino13 ответ Санчо Панса (раскрыть)
17 февраля в 14:24
В смысле? Во первых ЦСКА не взял Еременко обратно, во вторых Слуцкий тренер Рубина???
nikoladolgov
nikoladolgov
17 февраля в 14:21
Леонид Слуцкий сомневается, что смог бы пойти на работу в «Спартак».

Евреи они такие ...
Если сомневается, то точно перейдет.
andrefino13
andrefino13
17 февраля в 14:20
В Спартаке никто не сможет работать долго, потому что там нет здоровой атмосферы, почему так, я не знаю, но вряд ли кто-то с этим поспорит.
Санчо Панса
Санчо Панса
17 февраля в 14:20
Еще бы, Леонид Викторович! Один раз став армейцем это на всю жизнь. Правда, вот, Роману Еременко это чуждо...
Шуnя771
Шуnя771
17 февраля в 14:14
Опаньки...!!!))

"Как не бывает дыма без огня и без пожара, так не проходит юбилей без юбиляра..!"

А почему и нет?))

Посмотрим... !Посмотрим...!))
swed27
swed27
17 февраля в 13:49
А почему бы и не попробовать
d_fincher
d_fincher
17 февраля в 13:46, ред.
"Очень здравомыслящее и современное суждение. Профессиональный тренер не должен быть пристрастен к тем или иным эмблемам и цветам клубов"

Вот как. Интересно, в чем тогда между ними разница? В чем тогда разница между Зенитом и Спартаком, ЦСКА и Ростовом? В цвете футболок?

Вы не дружбу проповедуете, а лишаете футбол главного его достоинства - соперничества. Если половина Зенита может перейти в Сочи, то чем Сочи отличается от Зенита? Задайте себе этот вопрос.

Футбол - это драма соперников, а не шоу фристайлеров-дриблеров.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 февраля в 13:43
Уже не категоричен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Супервайзер (раскрыть)
17 февраля в 13:24, ред.
Забывается родной язык такими понтами. Через 30 лет кругом будет сплошь кеши, треши, бекраунды. Забытый родной язык, это и есть самоликвидация, за которым идёт потеря культуры. Теряешь культуру, традиции, потеряешь все.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Q-J-G (раскрыть)
17 февраля в 13:07
Немножко не в тему, но сегодня прочитал о Слуцком и его конфликте с Мамаевым и просто восхитился Леонидом, прошу прощения за плагиат но просто скопирую сноску: Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью Sport24 ответил Павлу Мамаеву, который ранее заявил, что не уважает специалиста и считает его «пустым местом». Слуцкий вспомнил притчу о двух пастухах:

«Идут по лесу два пастуха, молодой и старый. Видят: стоит бабка, не может перейти реку. Старый пастух взял и перенес бабку. Бабка ни "спасибо", ни "до свидания" не сказала и ушла. Идут они час, два, три. Молодой пастух говорит старому: "Слушай, бабка какая-то бескультурная. Ни "спасибо", ни "до свидания" не сказала. Как же так?" А старый отвечает: "Знаешь, в чем между нами разница? Я бабку нес 10 секунд, а ты несешь ее уже 3 часа".

Потому что молодой про нее все думает и думает, а старый взял и за 10 секунд перенес и забыл. Для меня эта ситуация просто не существует. Река была пройдена, а дальше она исчезла. Я не мыслю в этом направлении. А что думает при этом бабка, меня это мало интересует».
berda2003
berda2003
17 февраля в 13:06
рассмешил: у акинфеева есть друг? тамбовский волк, ему товарищ ... кроме себя, даже трудно представить, кого он может любить.
Супервайзер
Супервайзер ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
17 февраля в 12:56
Футбол- это тоже англицизм. Англицизмы запрещены на Матч ТВ. Будем употреблять "ногомяч")).
Вообще в русском языке, как и в языках всех развитых наций, более 80 % слов иностранного происхождения. Все недоразвитые нации стараются огородить себя от иностранных слов, ибо они указывают именно на то, что нация недоразвита, коль не придумала своего слова для определенного понятия, которого у нее тоже нет. На каждом этапе истории какие-то нации более развиты, чем другие. Запрещать вместо того, чтобы развиваться- самый верный способ самоликвидироваться.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
17 февраля в 12:43
Мне одному кажется, что Слуцкий сказал, если пригласят в Спартак, то сразу же соглашусь?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 февраля в 12:21
Что за "бекрауэнд"? Можно сказать нормальным русским доступным языком!?). К чему, эти понты? Задолбали своими "трэшами,кешами". Если хочет выглядеть заграничным, модным чуваком в темных очках, пусть валит в свою Европу!).
Какой ему Спартак!?).
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 12:19
Очень здравомыслящее и современное суждение. Профессиональный тренер не должен быть пристрастен к тем или иным эмблемам и цветам клубов. И если это действительно настоящий профессионал и классный специалист, то его будут ценить и уважать везде, в каких бы ненавистных друг другу командах он не работал.
Крикун
Крикун
17 февраля в 12:15, ред.
    МапС
    МапС
    17 февраля в 12:09
    Зачем задавать такой вопрос, если ответ очевиден?
    ermak6848
    ermak6848
    17 февраля в 12:06
    " пельмемнь " - знает, о чём толкует...
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 февраля в 11:59
    Леонид Викторович, как всегда, рассуждает здраво и интересно.
    Отличный тренер, уважаемый человек с хорошим чувством юмора.
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