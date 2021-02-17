Червиченко — о Промесе: «Все насладились ужасом от пребывания Кокорина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника из «Аякса» в московский клуб.

Уголовное дело и цена — это две вещи, из-за которых этот трансфер не совсем логичен. Если бы он стоил недорого, и зарплата была в два раза меньше, то тогда это была бы правильная сделка. Это все очень странно. Если «Спартак» попадет в еврокубках на какую-то голландскую команду, то местные ребята могут усилить впечатления от этого уголовного дела, чтобы он не мог сыграть.

Не понимаю, почему все считают, что нужно обязательно кого-то брать? Это заблуждение. У нас если никого не купили, то все плохо... Мало здравомыслящих людей сомневаются в платежеспособности хозяина клуба. Если никого не купили, то, наоборот, все хорошо! По крайней мере с точки зрения разума. А линия нападения в «Спартаке» уж точно не требует усиления. Все насладились этим ужасом от пребывания Кокорина. Здесь будет примерно то же самое. Покупка воспоминаний за большие деньги, может, имеет место, но с экономической точки зрения это не совсем правильно.