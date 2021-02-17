ГлавнаяНовости

Червиченко — о Промесе: «Все насладились ужасом от пребывания Кокорина»

17 февраля 2021, 12:14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника Квинси Промеса из «Аякса» в московский клуб.

Уголовное дело и цена — это две вещи, из-за которых этот трансфер не совсем логичен. Если бы он стоил недорого, и зарплата была в два раза меньше, то тогда это была бы правильная сделка. Это все очень странно. Если «Спартак» попадет в еврокубках на какую-то голландскую команду, то местные ребята могут усилить впечатления от этого уголовного дела, чтобы он не мог сыграть.

Не понимаю, почему все считают, что нужно обязательно кого-то брать? Это заблуждение. У нас если никого не купили, то все плохо... Мало здравомыслящих людей сомневаются в платежеспособности хозяина клуба. Если никого не купили, то, наоборот, все хорошо! По крайней мере с точки зрения разума. А линия нападения в «Спартаке» уж точно не требует усиления. Все насладились этим ужасом от пребывания Кокорина. Здесь будет примерно то же самое. Покупка воспоминаний за большие деньги, может, имеет место, но с экономической точки зрения это не совсем правильно.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии10
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 февраля в 14:34
Федун тот еще жук, то до махинаций и скандалов Червя ему далеко!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
17 февраля в 13:33
Если я тебя правильно понял, то все болельщики Спартака безумно счастливы от пребывания на посту Президента Спартака милейшего политработника Лени Федуна? Пусть ваше счастье длится бесконечно!!!!
makkie
makkie
17 февраля в 13:04
И да, все болельщики Спартака насладились ужасом от пребывания Червиченко на посту Президента Спартака.
ДСА
ДСА
17 февраля в 13:02
Спартак на этом заработал, в этом и смысл.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 февраля в 12:53
Сейчас ни один, даже самый, самый топ-специалист не скажет, что точно даст Спартаку этот трансфер. Все на уровне предположений и пожеланий. Нет реальной и объективной информации о форме Промеса и его душевном состоянии. Возможно он просто хочет убежать от уголовного преследования, возможны другие причины. Но однозначного мнения о том нужен он Спартаку, или нет не существует и не может существовать. Слишком много нюансов. Равновероятно все, что угодно.
makkie
makkie
17 февраля в 12:38
Нашли кого слушать - уж Червь то со своими прогнозами и мнениями куда лезет?

Столько дел наворотил в Спартаке, что болельщики ему баннер приготовили "Чемодан - Вокзал - Ростов".
Да всё не отлипнет!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 февраля в 12:28
Каша в чугунной кастрюле.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100