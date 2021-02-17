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Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса

17 февраля 2021, 19:31

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что 17 февраля УЕФА уведомила клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне 2020/21.

В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике.

Таким образом, матч 3 марта между молодежными командами «Локомотива» и «Ференцвароша», запланированный ранее, не состоится.

Напомним, что победителем прошлого сезона Юношеской лиги УЕФА стала «Кастилья».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
17 февраля в 20:30
На молодежи Короновирус не очень сказывается.
dimagas2
dimagas2
17 февраля в 20:10
Старики пусть бегают))
Cat01
Cat01
17 февраля в 19:37
Остались без футбола
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 19:33
Отменять так всем!
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