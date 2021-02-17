Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что 17 февраля УЕФА уведомила клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне 2020/21.

В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике.

Таким образом, матч 3 марта между молодежными командами «Локомотива» и «Ференцвароша», запланированный ранее, не состоится.