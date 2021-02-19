Червиченко: «„Краснодар“ здорово атаковал, но в обороне абсолютный ужас»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в домашнем матче первого круга 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

Если закрыть глаза на счёт, то «Краснодар» сыграл неплохо. Очень хорошая игра в нападении, кружева, напоминающие «Спартак» 90-х, и абсолютный ужас в обороне, провал. Детские ошибки, Чернов ужасно сегодня выглядел. Один раз он обрезал на выход двое в одного, но Смольников чудом спас.

Игра Городова? В эпизоде с третьим мячом расстояние было слишком маленьким, можно было получить и в ближний, и в дальний. А вот второй он привёз, хотя это произведение безалаберности всей обороны. Мяч летит на дальнюю штангу, все защитники несутся на ближнюю, оставляя одного игрока, Городов не дотягивается, хотя не такой сложный навес был. Почти сами себе закинули. Так что нет, я бы не стал вешать всех собак на Городова. Там защитники виноваты в большей степени. Складывалось впечатление, что оборону собрали только вчера — абсолютно не сыгранная, не слаженная, друг друга не подстраховывают, зоны закрывают не так, игроков не держат. Полная несуразица. Хотя впереди вполне могли забить ещё.

Вряд ли будущее Мусаева зависит от матчей с «Динамо». Сегодня я увидел разницу в их игре, появилось то, за что я их как раз критиковал — они не боялись, не зажимались, пытались идти вперёд. Лучше вот так проиграть, зато мы видим борьбу, желание, чем когда они забивали один мяч, прижимались и всё равно в конце пропускали. По духу и желанию сыграть красиво мне «Краснодар» понравился. А у хорватов влетело практически всё — так бывает. У них молодая команда, они держали приличную скорость и прессинговали до конца матча.