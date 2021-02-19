Бубнов: «Думаю, шансов пройти „Динамо“ у „Краснодара“ нет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб (2:3).

Несмотря на поражение, нужно отдать должное «Краснодару». Для первого официального матча в году команда Мурада Мусаева хорошо выглядела функционально, вышла с боевым настроем и по-настоящему билась. Тем обиднее, что эти усилия пропали из-за ошибок в обороне и неуверенной игры вратаря. Если раньше Сафонов часто выручал «Краснодар», позволял держаться на плаву, то тут два гола вышли чисто вратарскими. Сначала Городов просто не выручил, затем грубо ошибся на выходе и, наконец, пропустил в ближний угол. Психологически очень сложно восстанавливаться, когда голкипер допускает такие промахи, тем более, если тебе дважды удаётся отыграться и даже перехватить инициативу.

Справедливости ради, нужно отметить также большие проблемы в опорной зоне. Для Олссона позиция не родная, частично этим можно объяснить целый ряд обрезов в безобидных ситуациях, плюс, очевидно, не лучшие кондиции. Не усилил игру и выход Газинского, которому не хватало резкости и цепкости. В эпизоде с третьим голом Петкович прошёл сразу трёх соперников, в том числе легко переиграл россиянина. Слабо смотрелся на фланге Шапи, чья замена в перерыве напрашивалась. Как только вышел Вандерсон, игра в атаке в целом преобразилась.

Повторюсь, в целом «Краснодар» произвёл приятное впечатление, выдержал темп, сражался, хотя после дебютного отрезка встречи и гола Загреба казалось, что в дальнейшем давление и превосходство «Динамо» будет только нарастать. Но нет, «Краснодар» постепенно прибавлял и выглядел достойно. Хозяева просто не ожидали столь мощного натиска от соперника в первые минуты гостевого матча, рассчитывали на более планомерное развитие событий.