ГлавнаяНовости

Мусаев: «Ещё ничего не потеряно»

19 февраля 2021, 00:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после поражения от загребского «Динамо» (2:3) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Плохо начали игру, допускали много ошибок в центре поля. Мы сделали игру комфортной для соперника. Во втором тайме у нас игра была лучше, но не хватало стабильности и надежности. Нам нужно поменять свою ментальность, сделать работу над ошибками. Ещё ничего не потеряно. У нас есть шанс всё изменить в ответном матче.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии12
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии12
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
19 февраля в 06:11
ментальность меняется не быстро, да и тренер нужен
Wolverhampton
Wolverhampton
19 февраля в 01:12
Да хорош тебе физрук.
Иди работать в школу.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
19 февраля в 01:00
"сделать работу над ошибками"

Главная ошибка "Краснодара" всем известна, и почему Галицкий упорно не хочет над ней поработать - непонятно.
Valeriy-48
Valeriy-48
19 февраля в 00:39
Такое впечатление, что Мусаев бредит.
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 00:33
Тамбов тебя ждёт, оптимист !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 00:20
А по мне так всё потеряно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100