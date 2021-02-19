Мусаев: «Ещё ничего не потеряно»

Наставник «Краснодара» поделился впечатлениями после поражения от загребского «Динамо» (2:3) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Плохо начали игру, допускали много ошибок в центре поля. Мы сделали игру комфортной для соперника. Во втором тайме у нас игра была лучше, но не хватало стабильности и надежности. Нам нужно поменять свою ментальность, сделать работу над ошибками. Ещё ничего не потеряно. У нас есть шанс всё изменить в ответном матче.