Городов — о голах «Динамо»: «Ничего страшного. Двигаемся дальше»

Вратарь «Краснодара» Евгений Городов в эфире «Матч Премьер» прокомментировал домашнее поражение от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
— Первая игра после долгого перерыва. «Загреб» уже начал свой чемпионат, у нас это первая игра. Наверное, надо было немножко разбегаться, войти в игру, ритм почувствовать. В принципе нормально сыграли.
— Второй и третий голы в наши ворота, скорее всего, назовут вратарскими. Вы бы как их назвали и охарактеризовали?
— Да можно как угодно называть. Пропустили – ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра – будем готовиться.
— Три пропущенных мяча дома – не слишком ли много для того, чтобы пройти дальше?
— Может быть, много, но есть ответная игра – посмотрим.
— То есть вы нацелены компенсировать это?
— Ну а почему нет? Всё возможно.
Позор Виктору Перестукину!(с)
Позор Виктору Перестукину!(с)
Нет, дорогой, шансы уплыли после твоих ошибок , хотя и защитники тоже виноваты.
Жаль , но Надюха, похоже, первой померла.
Всем здоровья.
Нет, дорогой, шансы уплыли после твоих ошибок , хотя и защитники тоже виноваты.
Жаль , но Надюха, похоже, первой померла.
Всем здоровья.