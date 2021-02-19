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Городов — о голах «Динамо»: «Ничего страшного. Двигаемся дальше»

19 февраля 2021, 02:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Вратарь «Краснодара» Евгений Городов в эфире «Матч Премьер» прокомментировал домашнее поражение от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Первая игра после долгого перерыва. «Загреб» уже начал свой чемпионат, у нас это первая игра. Наверное, надо было немножко разбегаться, войти в игру, ритм почувствовать. В принципе нормально сыграли.

— Второй и третий голы в наши ворота, скорее всего, назовут вратарскими. Вы бы как их назвали и охарактеризовали?

— Да можно как угодно называть. Пропустили – ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра – будем готовиться.

— Три пропущенных мяча дома – не слишком ли много для того, чтобы пройти дальше?

— Может быть, много, но есть ответная игра – посмотрим.

— То есть вы нацелены компенсировать это?

— Ну а почему нет? Всё возможно.

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
19 февраля в 10:09
чья бы корова мычала, а твоя бы молчала)))
cska1948
cska1948
19 февраля в 09:36
Чего вы тут накинулись на Городова? Ни один игрок или тренер вам не скажет: "Усе пропало!", если впереди ответная игра! Таков ЗАКОН жанра!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 февраля в 08:33
Забить на поле Загреба два безответных мяча задача очень трудная. Похоже мы теряем поседний российский клуб в еврокубках.
112910415
112910415
19 февраля в 06:20
вратарь избыточно невозмутим, странно это
Kosmos58
Kosmos58
19 февраля в 06:15
Дипломат, ё т мать!!! Был бы мужиком, сказал "Да, я виноват"!. А шансов - О (ноль).
mortid
mortid
19 февраля в 05:55
Ему пофигу метель :D Напропускал рукожоп и даже не парится.
Остапчук 67
Остапчук 67
19 февраля в 05:48
Вообще-то вы проиграли
Альфамен
Альфамен
19 февраля в 05:32
В который раз убеждаюсь,не нужно футболистам открывать рот,когда получат на умных похожи,стоит заговорить....ну вы поняли!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 февраля в 04:53
Я был лучшего мнения о Городове. Признавать ошибки тоже надо уметь!
Позор Виктору Перестукину!(с)
Leha-ha50
Leha-ha50
19 февраля в 03:32
Оказывается - ничего страшного!!! А мы тут сидим переживаем. В ответной разнесут Загреб по полной и все дела???
Нет, дорогой, шансы уплыли после твоих ошибок , хотя и защитники тоже виноваты.
Жаль , но Надюха, похоже, первой померла.
Всем здоровья.
1bear
1bear
19 февраля в 02:54
шансов на ответную игру 3%,то есть никаких....
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