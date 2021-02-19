Городов — о голах «Динамо»: «Ничего страшного. Двигаемся дальше»

Вратарь «Краснодара» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал домашнее поражение от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Первая игра после долгого перерыва. «Загреб» уже начал свой чемпионат, у нас это первая игра. Наверное, надо было немножко разбегаться, войти в игру, ритм почувствовать. В принципе нормально сыграли.

— Второй и третий голы в наши ворота, скорее всего, назовут вратарскими. Вы бы как их назвали и охарактеризовали?

— Да можно как угодно называть. Пропустили – ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра – будем готовиться.

— Три пропущенных мяча дома – не слишком ли много для того, чтобы пройти дальше?

— Может быть, много, но есть ответная игра – посмотрим.

— То есть вы нацелены компенсировать это?

— Ну а почему нет? Всё возможно.