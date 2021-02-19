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Мусаев: «Так играть непозволительно. Я абсолютно недоволен увиденным»

19 февраля 2021, 01:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев подверг критике действия своих игроков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

У нас были проблемы с полями, два дня не могли тренироваться, но это не оправдание. Больше проблем в наших головах. Мы все сыграли не должным образом. Я абсолютно недоволен увиденным. Мы должны поменяться, чтобы добиваться побед.

Должен быть другой уровень жёсткости. Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей. Как забили нам третий гол... Это непозволительно, когда человека разворачивают, как [делал] Месси в молодые годы. Это невозможно, надо играть с другим уровнем жёсткости, с положительной агрессией. Надо играть более дисциплинированно. Это не вопрос тренировок, а вопрос нашей ментальности.

Как это исправить? Вы такие вопросы задаёте. Приходить, разговаривать и исправлять. Я им всё сказал, что хотел, в раздевалке это и останется. Вот вы два дня мне говорите за владение мячом. Вот сегодня 62 процента владели, вы довольны? Вот тогда и не нужно постоянно говорить о владении мячом.

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Все комментарии
Оновтун
Оновтун
19 февраля в 13:38
О каком уровне жесткости разговор, если Мусаев до сих пор в клубе? Высекать нужно только бестолкового ноунейма
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
19 февраля в 08:19
Черчесова включил что ли...Ты игрокам это говори про уровень жесткости, а не журналистам, ты для этого что сделал?
Boricku
Boricku
19 февраля в 08:03, ред.
воротник на уровне заводских команд. вот и вся проблема.
112910415
112910415
19 февраля в 06:18
и всё же тренер не тянет,
ещё и нервы не контролирует
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 февраля в 05:46
Ну уйди уже...
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 03:05
Наглый тренеришка ,- подверг критике игроков . Пиши заявление по собственному желанию и иди учиться учиться и учиться, как завещал великий Ленин !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 февраля в 02:15
Раз сыграли так , значит так подготовил. Надо признавать свои ошибки, а не только всю вину на игроков сваливать.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
19 февраля в 01:48
Сказал много, а по смыслу вообще ничего, ещё на наехал на прессу, менять надо тренера, ох менять.

Понравилась атака Краснодара, но защита, не считая Смольникова, во главе с кипером - полный провал.
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