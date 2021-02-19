Мусаев: «Так играть непозволительно. Я абсолютно недоволен увиденным»

Наставник «Краснодара» подверг критике действия своих игроков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

У нас были проблемы с полями, два дня не могли тренироваться, но это не оправдание. Больше проблем в наших головах. Мы все сыграли не должным образом. Я абсолютно недоволен увиденным. Мы должны поменяться, чтобы добиваться побед.

Должен быть другой уровень жёсткости. Если ты выходишь на такую игру, то должен быть готовым высекать людей. Как забили нам третий гол... Это непозволительно, когда человека разворачивают, как [делал] Месси в молодые годы. Это невозможно, надо играть с другим уровнем жёсткости, с положительной агрессией. Надо играть более дисциплинированно. Это не вопрос тренировок, а вопрос нашей ментальности.

Как это исправить? Вы такие вопросы задаёте. Приходить, разговаривать и исправлять. Я им всё сказал, что хотел, в раздевалке это и останется. Вот вы два дня мне говорите за владение мячом. Вот сегодня 62 процента владели, вы довольны? Вот тогда и не нужно постоянно говорить о владении мячом.