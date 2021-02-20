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«Рубин» отдал двух игроков в аренду

20 февраля 2021, 15:35

«Рубин» отдал нападающих Кирилла Климова и Кирилла Косарева в аренду.

Климов продолжит карьеру в «Тамбове», а Косарев – в «Томи».

Оба форварда будут выступать за новые команды до конца сезона-2020/2021.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 16:48
Аренда не лучший вариант, но лучше уж аренда, чем не играть, просиживая в "глубоком запасе". Главное, играть, хотя бы, в аренде.
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 15:56
Молодёжи нужна игровая практика.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий 50 (раскрыть)
20 февраля в 15:52
Есть такая поговорка "На тебе боже, что мне не гоже" В самый раз.
Василий 50
Василий 50
20 февраля в 15:38
Что, много лишних?
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