«Рубин» отдал двух игроков в аренду

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20 февраля 2021, 15:35

«Рубин» отдал нападающих и в аренду.

Климов продолжит карьеру в «Тамбове», а Косарев – в «Томи».

Оба форварда будут выступать за новые команды до конца сезона-2020/2021.