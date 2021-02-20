«Рубин» отдал двух игроков в аренду

«Рубин» отдал нападающих Кирилла Климова и Кирилла Косарева в аренду.
Климов продолжит карьеру в «Тамбове», а Косарев – в «Томи».
Оба форварда будут выступать за новые команды до конца сезона-2020/2021.
❕Нападающие Климов и Косарев на правах аренды до окончания сезона 2020/21 будут вступать за другие клубы.— «Рубин» Казань (@fcrk) February 20, 2021
20-летний Кирилл Климов перешел в клуб #ТинькоффРПЛ «Тамбов», 19-летний Кирилл Косарев – в «Томь», которая выступает в ФНЛ.
Успехов в новых клубах! ❤️💚 pic.twitter.com/tRqNpkw2lQ