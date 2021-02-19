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«Уфа» готова отдать полузащитника Белоусова в аренду «Тамбову»

19 февраля 2021, 17:12

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что клуб готов отдать в аренду «Тамбову» полузащитника Никиту Белоусова. Кроме того, «Уфа» открыта к диалогу по аренде других молодых футболистов.

Нет, не было пока разговоров об отдаче игроков в аренду с «Тамбовом». У нас есть несколько молодых ребят, которые выступали и в РПЛ в прошлом сезоне. Если обратятся, готовы помочь, конечно. Например, Белоусовым. Хороший и перспективный парень, мы на него возлагаем надежды. По остальным — пусть «Тамбов» выйдет на связь, тогда будем разговаривать.

Сегодня стало известно, что «Тамбов» продолжит выступление в чемпионате России.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 17:34
Это хорошо что помогают!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 17:20
Щедрой рукой раздают...
shlomo
shlomo
19 февраля в 17:14
Ну все..."всем миром" сделаем непобедимый Тамбов...:))))
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