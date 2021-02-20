«Иртыш» подписал воспитанника «Зенита»

18-летний нападающий Иван Коршунов заключил контракт с омским «Иртышом».
В нынешнем сезоне Коршунов провел 12 матчей в молодежном первенстве России в составе «Зенита», забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.
❗ Состав «Иртыша» пополнил воспитанник школы санкт-петербургского «Зенита» Иван Коршунов.— ФК Иртыш (Омск) (@OmskFootball) February 20, 2021
Иван Коршунов
Полузащитник
Родился 7 марта 2002 года в Санкт-Петербурге.
Рост 176 см.
Вес 68 кг. pic.twitter.com/mNuqTzfGqA
Ранее стало известно, что к переходу в «Оренбург» близок нападающий «Иртыша» Владимир Сычевой.