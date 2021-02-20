ГлавнаяНовости

«Иртыш» подписал воспитанника «Зенита»

20 февраля 2021, 09:09

18-летний нападающий Иван Коршунов заключил контракт с омским «Иртышом».

В нынешнем сезоне Коршунов провел 12 матчей в молодежном первенстве России в составе «Зенита», забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

Ранее стало известно, что к переходу в «Оренбург» близок нападающий «Иртыша» Владимир Сычевой.

Все новости
ОфициальноЦСКА отправил Котина в аренду
26 февраля Комментарии7
Официально«Урал» арендовал голкипера «Рубина» Коновалова
25 февраля ФотоКомментарии4
ОфициальноНападающий ЦСКА Н'Диай перешёл в «Велес» на правах аренды
25 февраля Комментарии6
Официально«Краснодар» арендовал голкипера «Ростова» Бабурина
25 февраля Комментарии7
Промес: «Принять российское гражданство? В сердце я уже русский»
25 февраля Комментарии5
Официально«Урал» отправил Бавина в аренду в «Тамбов»
25 февраля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 февраля в 10:37
Иртыш на фигню подписал воспитанника Зенита.
Futurista
Futurista
20 февраля в 10:13
Когда таланта нет можно и в Иртыш...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 10:05
Пускай набирается опыта на поле. В Зените он сидел бы на лавке, выходя на замены раз в пять игр. Тем не менее воспитанником Зенита он не прекратит быть, играть его обучили в Питере...
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 09:11
Удачи Ивану в "Иртыше"
beefs
beefs
20 февраля в 09:10
вот в чем беда, а в Зените места ему не нашлось, вот так и теряем свою молодежь...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100