«Томь» подписала Кривцова

18-летний полузащитник владимирского «Торпедо» продолжит карьеру в «Томи».

Хавбек арендован до конца нынешнего сезона.

🆕 Сегодня состав «Томи» пополнил 18-летний полузащитник Никита Кривцов. Новичок арендован из владимирского «Торпедо» до конца сезона и будет выступать за «Томь» под номером 86. В текущем сезоне на его счету в ПФЛ 14 матчей и 2 гола, а также 1 матч в Кубке России. pic.twitter.com/T5cJSEeC2s

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