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«Томь» подписала Кривцова

20 февраля 2021, 11:46

18-летний полузащитник владимирского «Торпедо» Никита Кривцов продолжит карьеру в «Томи».

Хавбек арендован до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ноа» Артём Симонян перешёл в «Томь».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
20 февраля в 11:54
Пожелаем удачи!
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 11:48
Удачи ему в новой команде!
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