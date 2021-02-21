Месси стал единоличным лидером «Барсы» по количеству матчей в Примере

1613915163

21 февраля 2021, 16:46

Капитан «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч 24-го тура чемпионата Испании против «Кадиса».

Для аргентинского футболиста эта встреча стала 506-й в составе каталонцев.

Он установил новый клубный рекорд, обогнав по этому показателю Хави, который провел 505 игр за «блаугранас».