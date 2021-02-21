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Месси стал единоличным лидером «Барсы» по количеству матчей в Примере

21 февраля 2021, 16:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч 24-го тура чемпионата Испании против «Кадиса».

Для аргентинского футболиста эта встреча стала 506-й в составе каталонцев.

Он установил новый клубный рекорд, обогнав по этому показателю Хави, который провел 505 игр за «блаугранас».

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Loko57
Loko57
21 февраля в 18:40
Только команда от этого матч не выигрывает.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
21 февраля в 17:07
Скоро в контракте помимо лояльности появится пункт: "Денежные бонусы за рекорды")))
sihafazatron
sihafazatron
21 февраля в 17:03
срочно повысить зарплату!!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 февраля в 17:02
Цифры , которые не такие знаковые, как голы, передачи, трофеи. И тем не менее - это достижение. Теперь рекордные цифры будут только увеличиваться. На сколько они увеличатся - это вопрос интересный. Все зависит от того, где продолжит карьеру Месси в следующем сезоне.
А пока есть время еще на десяток матчей улучшить рекорд.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 16:52
На то он и капитан...
STVA 1
STVA 1
21 февраля в 16:48
Это не удивительно
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