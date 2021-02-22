Алонсо рассчитывает продлить контракт с «Челси»

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22 февраля 2021, 12:51

Защитник планирует продолжить свои выступления за «Челси».

Испанец практически не появлялся на поле в этом сезоне, когда командой руководил . Однако после прихода футболист вернул себе место на левом фланге обороны.

Как сообщает источник со ссылкой на The Sun, теперь Алонсо рассчитывает подписать новое соглашение с «Челси». Игрок уверен, что и дальше будет появляться на поле при новом тренере.

Напомним, что текущее соглашение Алонсо истекает летом 2023 года.