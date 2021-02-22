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Алонсо рассчитывает продлить контракт с «Челси»

22 февраля 2021, 12:51

Защитник Маркос Алонсо планирует продолжить свои выступления за «Челси».

Испанец практически не появлялся на поле в этом сезоне, когда командой руководил Фрэнк Лэмпард. Однако после прихода Томаса Тухеля футболист вернул себе место на левом фланге обороны.

Как сообщает источник со ссылкой на The Sun, теперь Алонсо рассчитывает подписать новое соглашение с «Челси». Игрок уверен, что и дальше будет появляться на поле при новом тренере.

Напомним, что текущее соглашение Алонсо истекает летом 2023 года.

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Бубнин
Бубнин
22 февраля в 15:38
У Грановской свои расчеты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 13:05
Где хлрошо, туда и тянет...
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 12:53
Удачи ему в этом!
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