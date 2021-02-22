ГлавнаяНовости

«Ювентус» работает над продлением контракта с Буффоном

22 февраля 2021, 10:27

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон намерен продолжить игровую карьеру.

Как сообщается, туринский клуб начал переговоры о новом контракте с вратарём. Стороны собираются заключить соглашение до лета 2022 года.

Буффон хочет стать самым возрастным игроком в истории Серии А. Он хочет побить рекорд Марко Баллотты, который вышел на поле в составе «Лацио» в 2008 году в возрасте 44 лет и 38 дней.

Все новости
Слухи«Локомотив» не будет продлевать контракт с Лысовым
Вчера, 16:45 Комментарии7
Слухи«Интер» собирается продлить контракты сразу с 4 игроками основы
Вчера, 14:47 Комментарии3
ОфициальноЗащитник Бардсли продлил контракт с «Бёрнли»
Вчера, 14:09 Комментарии3
Слухи«Милан» готов продлить контракт с Ибрагимовичем
Вчера, 10:36 Комментарии6
Слухи«Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном, игрок пока сомневается
Вчера, 09:29 Комментарии4
СлухиРамос и «Реал» ведут переговоры о продлении контракта
Вчера, 09:08 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
22 февраля в 18:53
и кого лучше Буффона ты можешь найти на роль второго вратаря,который будет молча сидеть на лавке и при этом уровень команды не упадет?
juvenale
juvenale
22 февраля в 18:52, ред.
ну и эксперты улыбают,они бы для начала узнали зп Буффона,а потом писали
juvenale
juvenale
22 февраля в 18:52, ред.
Буффон красава!ни у одного клуба нет такого топового вратаря на замене,так что сезон еще отыграет
ошалевший
ошалевший
22 февраля в 15:21
сколько раз уже он заканчивал,а сейчас похоже его палкой не выгнать,сделали из него икону какую то порядочности,а своё лицо он ещё с реалом показал
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 13:28
Да что там работать то?)
- Джиджи, да?
- Да!!!
- По рукам!)
112910415
112910415
22 февраля в 13:17
да, но ...
красиво уходить надо вовремя !
VAN ARM
VAN ARM
22 февраля в 12:32
выпускайте его чаще))) скамейка в его возрасте на пользу не идёт)))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
22 февраля в 12:01
Какое продление контракта??!! Вы что там совсем из ума выжили?! Буффонную нужны его безумные рекорды , а команда останется с одним вратарем! НА ПЕНСИЮ! НЕМЕДЛЕННО! Вместе с Кьелини и Бонуччи( хотя этого можно ещё на год оставить для скамейки!)
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 11:22
Легенда- Юве ,Легенда - Италии , Легенда - вратарь , Легенда - мирового футбола !!! Просто Человек с большой буквы. И ничего предосудительного в этом нет , что в свои 44 года клуб хочет с ним подписать контракт. Он до сих пор стоит достойно в воротах !!! Дай бог тебе здоровья и удачи во всём БУФФОНИЩЕ !!! ЮВЕНТУС !!!
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 11:07
Ради рекорда можно заключить контракт на одну игру.
Qatar Airways
Qatar Airways
22 февраля в 10:45, ред.
Всегда уважал Буффона. Он был образцом футбольной порядочности и человеческого отношения ко всему на поле. И когда он прощался со стадионом со слезами на глазах, обходя по периметру и пожимая руки болельщикам, казалось, что футбол теряет что-то великое...
Но то, что было потом очень сильно пошатнуло уважение к итальянцу. Ушёл в ПСЖ, вернулся в Ювентус, клянчит новый контракт...Это настолько мелко для игрока, претендующего на статус Легенды футбола, что вызывает даже некоторое пренебрежение. Ушёл - значит ушёл, а нынешнее поведение Буффона вообще его не красит. В моих глазах упал очень сильно.
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 10:42, ред.
....Буффон хочет стать самым возрастным игроком в истории Серии А....

И только из-за этого "Ювентус" готовит продление контракта Буффону...?!

Извините, но при всём уважении к Буффону, это уже "перебор". Уходить надо вовремя, чтобы остаться в памяти болельщиков, своих фанатов, игроком, которого они знали, любили, восхищались его игрой. Переход из ЮВЕ в ПСЖ, возможно ещё было понять и объяснить. Но вот возвращение в ЮВЕ и то продолжение, которое мы видим....

Таким игрокам как Буффон, завершать футбольную карьеру надо с высоко поднятой головой под аплодисменты болельщиков! А не со скамейки запасных...!
ТТ
ТТ
22 февраля в 10:39
Джанлуиджи не бросил свою команду когда ей было тяжело, а подписание нового контракта - это дань обоюдного уважения !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100