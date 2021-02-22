«Ювентус» работает над продлением контракта с Буффоном

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22 февраля 2021, 10:27

Голкипер «Ювентуса» намерен продолжить игровую карьеру.

Как сообщается, туринский клуб начал переговоры о новом контракте с вратарём. Стороны собираются заключить соглашение до лета 2022 года.

Буффон хочет стать самым возрастным игроком в истории Серии А. Он хочет побить рекорд , который вышел на поле в составе «Лацио» в 2008 году в возрасте 44 лет и 38 дней.