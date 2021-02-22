«Ювентус» работает над продлением контракта с Буффоном

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон намерен продолжить игровую карьеру.
Как сообщается, туринский клуб начал переговоры о новом контракте с вратарём. Стороны собираются заключить соглашение до лета 2022 года.
Буффон хочет стать самым возрастным игроком в истории Серии А. Он хочет побить рекорд Марко Баллотты, который вышел на поле в составе «Лацио» в 2008 году в возрасте 44 лет и 38 дней.
И только из-за этого "Ювентус" готовит продление контракта Буффону...?!
Извините, но при всём уважении к Буффону, это уже "перебор". Уходить надо вовремя, чтобы остаться в памяти болельщиков, своих фанатов, игроком, которого они знали, любили, восхищались его игрой. Переход из ЮВЕ в ПСЖ, возможно ещё было понять и объяснить. Но вот возвращение в ЮВЕ и то продолжение, которое мы видим....
Таким игрокам как Буффон, завершать футбольную карьеру надо с высоко поднятой головой под аплодисменты болельщиков! А не со скамейки запасных...!
И только из-за этого "Ювентус" готовит продление контракта Буффону...?!
Извините, но при всём уважении к Буффону, это уже "перебор". Уходить надо вовремя, чтобы остаться в памяти болельщиков, своих фанатов, игроком, которого они знали, любили, восхищались его игрой. Переход из ЮВЕ в ПСЖ, возможно ещё было понять и объяснить. Но вот возвращение в ЮВЕ и то продолжение, которое мы видим....
Таким игрокам как Буффон, завершать футбольную карьеру надо с высоко поднятой головой под аплодисменты болельщиков! А не со скамейки запасных...!
Но то, что было потом очень сильно пошатнуло уважение к итальянцу. Ушёл в ПСЖ, вернулся в Ювентус, клянчит новый контракт...Это настолько мелко для игрока, претендующего на статус Легенды футбола, что вызывает даже некоторое пренебрежение. Ушёл - значит ушёл, а нынешнее поведение Буффона вообще его не красит. В моих глазах упал очень сильно.
Но то, что было потом очень сильно пошатнуло уважение к итальянцу. Ушёл в ПСЖ, вернулся в Ювентус, клянчит новый контракт...Это настолько мелко для игрока, претендующего на статус Легенды футбола, что вызывает даже некоторое пренебрежение. Ушёл - значит ушёл, а нынешнее поведение Буффона вообще его не красит. В моих глазах упал очень сильно.