«Я убью тебя на улице». Мбаппе угрожал Альбе во время матча «Барса» — ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вступил в словесную перепалку с защитником «Барселоны» Жорди Альбой во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).
В одном из эпизодов встречи защитник «сине-гранатовых» Сержиньо Дест ударил Мбаппе по ногам, после чего подошёл к нему, чтобы извиниться. Однако лидер парижан сказал ему на испанском языке: «Не трогай меня». В конфликт вмешался Жорди Альба, обратившись к Мбаппе: «Будь умнее. Он попросил у тебя прощения». Но Килиан, повысив тон, ответил Альбе: «Я убью тебя на улице».
После этого в ситуацию вмешался Жерар Пике, сказав французу: «Кого ты собираешься убить?» Однако это не остановило Мбаппе, который был уже заведён. Он догнал Альбу и снова сказал ему: «Я убью тебя на улице».
in the street,i'd kill y
in the street,i'd kill y
Когда Зидан "бодал" Матерацци Килиану было лишь 5 лет...и с тех пор мало что изменилось...
Странно что бороться с этим решили лишь сейчас...
Иной раз вообще не понятно почему в рамках футбольного поля перестают действовать обычные требования закона....ведь никто по-серьёзке не будет привлекать условного Суареса за каннибализм или условного Мбаппе за угрозу убийством....
Понятно что навряд ли кто то будет искать труппы на улице где проживает мистер Мбаппе...но и со словесным "поносом" в рамках спортивных соревнований надо что то делать....в конце концов одевая футболку своего клуба ты же не перестаёшь быть гражданином страны в которой действуют определённые законы....
P.S.Понятно что мистер Мбаппе молодой,горячий,избалованный славой и монетами.....но был бы ещё рот на замке - цены бы ему не было...
Когда Зидан "бодал" Матерацци Килиану было лишь 5 лет...и с тех пор мало что изменилось...
Странно что бороться с этим решили лишь сейчас...
Иной раз вообще не понятно почему в рамках футбольного поля перестают действовать обычные требования закона....ведь никто по-серьёзке не будет привлекать условного Суареса за каннибализм или условного Мбаппе за угрозу убийством....
Понятно что навряд ли кто то будет искать труппы на улице где проживает мистер Мбаппе...но и со словесным "поносом" в рамках спортивных соревнований надо что то делать....в конце концов одевая футболку своего клуба ты же не перестаёшь быть гражданином страны в которой действуют определённые законы....
P.S.Понятно что мистер Мбаппе молодой,горячий,избалованный славой и монетами.....но был бы ещё рот на замке - цены бы ему не было...
Просто Месси не атлет и у него начался нормальный спад карьеры!
Просто Месси не атлет и у него начался нормальный спад карьеры!
Только вот интересная штука,почему то Реал обыгрывает все топ клубы в этом сезоне,а середнякам и даже явным аутсайдерам проигрывает частенько,а вот у Барсы всё наоборот они выигрывают всех кого должны и проигрывают всем топ клубам-по этому сезону так и есть!
Удивительное совпадение
Только вот интересная штука,почему то Реал обыгрывает все топ клубы в этом сезоне,а середнякам и даже явным аутсайдерам проигрывает частенько,а вот у Барсы всё наоборот они выигрывают всех кого должны и проигрывают всем топ клубам-по этому сезону так и есть!
Удивительное совпадение
Сейчас ситуация получше в Класико,Барселона уже два года не побеждала Реал- с февраля 2019
Сейчас ситуация получше в Класико,Барселона уже два года не побеждала Реал- с февраля 2019
Красава! Даже Зидан такого не всегда мог.
Красава! Даже Зидан такого не всегда мог.
А так влияние Неймара на него губительно сказывается. Есть талант, но нет мозгов - путь к тому, чтобы стать чем-то между Погба и Балотелли.
А так влияние Неймара на него губительно сказывается. Есть талант, но нет мозгов - путь к тому, чтобы стать чем-то между Погба и Балотелли.