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«Я убью тебя на улице». Мбаппе угрожал Альбе во время матча «Барса» — ПСЖ

17 февраля 2021, 18:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вступил в словесную перепалку с защитником «Барселоны» Жорди Альбой во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

В одном из эпизодов встречи защитник «сине-гранатовых» Сержиньо Дест ударил Мбаппе по ногам, после чего подошёл к нему, чтобы извиниться. Однако лидер парижан сказал ему на испанском языке: «Не трогай меня». В конфликт вмешался Жорди Альба, обратившись к Мбаппе: «Будь умнее. Он попросил у тебя прощения». Но Килиан, повысив тон, ответил Альбе: «Я убью тебя на улице».

После этого в ситуацию вмешался Жерар Пике, сказав французу: «Кого ты собираешься убить?» Однако это не остановило Мбаппе, который был уже заведён. Он догнал Альбу и снова сказал ему: «Я убью тебя на улице».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ BARCOFETT (комментарий удален) (раскрыть)
20 февраля в 10:17
Смешно. Но есть шанс получить его в стиле Юве. То есть бесплатно в 22 году.
Van Vanovich
Van Vanovich
18 февраля в 09:50
пи.дабол этот Мбаппе. Уважение потерял. Плохо кончит
Димон Булыкин
Димон Булыкин
18 февраля в 08:59
Петушиные бои)
шацк
шацк
18 февраля в 07:00
Ни хера не понятно, но очень интересно....
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
18 февраля в 06:46
Альба начнет полтину платить гному за крышу.
Крут Дайыма
Крут Дайыма
18 февраля в 01:06
Он сказал я бы убил тебя а не убью.Не правильно перевели
in the street,i'd kill y
Nick Ch
Nick Ch
18 февраля в 00:28
Деньги позволяют человеку уйти с улицы, но не истребят улицу из человека...
Dima salev
Dima salev
18 февраля в 00:16
Если так пойдёт, он свой талант потеряет на перепалку и идёт по стопам Балотели
Правдин Семён
Правдин Семён
18 февраля в 00:03
Потерял лицо,проявив быдлячую натуру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 февраля в 23:44, ред.
Вывести соперника из себя посредством брошенных в его сторону неприятных фраз стало абсолютной нормой...
Когда Зидан "бодал" Матерацци Килиану было лишь 5 лет...и с тех пор мало что изменилось...
Странно что бороться с этим решили лишь сейчас...
Иной раз вообще не понятно почему в рамках футбольного поля перестают действовать обычные требования закона....ведь никто по-серьёзке не будет привлекать условного Суареса за каннибализм или условного Мбаппе за угрозу убийством....
Понятно что навряд ли кто то будет искать труппы на улице где проживает мистер Мбаппе...но и со словесным "поносом" в рамках спортивных соревнований надо что то делать....в конце концов одевая футболку своего клуба ты же не перестаёшь быть гражданином страны в которой действуют определённые законы....

P.S.Понятно что мистер Мбаппе молодой,горячий,избалованный славой и монетами.....но был бы ещё рот на замке - цены бы ему не было...
Dauletbek
Dauletbek
17 февраля в 22:57
Франция это европейская страна негров. Они там давно уже себя чувствуют хорошо, раскованно, свободно. Отсюда вывод... Сказать, что у темнокожих нет культуры тоже нельзя, у них есть своя этническая культура...
goalaktika
goalaktika
17 февраля в 22:51
Источник испанский и возможно не все так было
Valeron112
Valeron112
17 февраля в 22:47
А сейчас Юве терпит неудачи ...
Valeron112
Valeron112
17 февраля в 22:44, ред.
Помним слова К. Мбаппе..." Мы всегда лучше...," Парижу👍🥝🍌
stanichnik
stanichnik ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
17 февраля в 22:21
Их и заставлять не надо, они уже давно такой обряд у себя внедрили.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 февраля в 22:20
Молодой ещё. Многие через такое проходят. Француз должен быть наказан, однозначно.
DEIVID_1
DEIVID_1
17 февраля в 22:08
    Fred Devil
    Fred Devil
    17 февраля в 22:05
    Что вы хотите от Мбапе? Он же не сын Альберта Эйнштейна . Его удел хорошо бить по мячу и по морде.
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля в 22:05
    Я Месси стараюсь особо не критиковать,он уже выиграл своё величие-он вообще может сам себе по три гола забивать,менее великим он не станет.
    Просто Месси не атлет и у него начался нормальный спад карьеры!
    13 RUS
    13 RUS
    17 февраля в 22:00
    Хм, а я думал он умный
    протон1
    протон1
    17 февраля в 21:48
    очень рад что псж растоптал барселону. и его месси..... мпбапе молодец
    stanichnik
    stanichnik
    17 февраля в 21:36
    Если всё обстоит именно так, как тут написано, то можно судить об отношении Килиана к игрокам каталонского клуба в частности и самой Барселоне в целом. Могу представить, как он будет играть против Барсы в Ла Лиге, если Реал осуществит свою давнюю мечту по покупке этого французского форвард.
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля в 21:34
    Барселона просто стала плохо играть в футбол,Реал кстати тоже и это как то взаимосвязано,испанские клубы сейчас не являются претендентами на победу в лч как это было 3 года назад,сейчас в Европе правят немцы и англичане ну ещё наверно ПСЖ.
    Только вот интересная штука,почему то Реал обыгрывает все топ клубы в этом сезоне,а середнякам и даже явным аутсайдерам проигрывает частенько,а вот у Барсы всё наоборот они выигрывают всех кого должны и проигрывают всем топ клубам-по этому сезону так и есть!
    Удивительное совпадение
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля в 21:21, ред.
    Да,есть что вспомнить-это позорные страниы в истории Реала и они позади
    Сейчас ситуация получше в Класико,Барселона уже два года не побеждала Реал- с февраля 2019
    gentlewolf
    gentlewolf
    17 февраля в 21:08
    Мбаппе передумал убивать Альбу на улице и прибил всю барсу оптом на поле.
    Красава! Даже Зидан такого не всегда мог.
    NOVA
    NOVA
    17 февраля в 20:57
      abramjan
      abramjan
      17 февраля в 20:56
        romanDonskoy
        romanDonskoy
        17 февраля в 20:54
        Бог футбола..он такой
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        17 февраля в 20:47
        В этой новости только одно радует, что он не перейдёт уже в Барсу.

        А так влияние Неймара на него губительно сказывается. Есть талант, но нет мозгов - путь к тому, чтобы стать чем-то между Погба и Балотелли.
        матос
        матос ответ Igo0rek (раскрыть)
        17 февраля в 20:32
        И сейчас не сможет , результат будет 1 из 2 , травматология либо могила.
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