«Я убью тебя на улице». Мбаппе угрожал Альбе во время матча «Барса» — ПСЖ

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17 февраля 2021, 18:20

Нападающий ПСЖ вступил в словесную перепалку с защитником «Барселоны» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

В одном из эпизодов встречи защитник «сине-гранатовых» ударил Мбаппе по ногам, после чего подошёл к нему, чтобы извиниться. Однако лидер парижан сказал ему на испанском языке: «Не трогай меня». В конфликт вмешался Жорди Альба, обратившись к Мбаппе: «Будь умнее. Он попросил у тебя прощения». Но Килиан, повысив тон, ответил Альбе: «Я убью тебя на улице».

После этого в ситуацию вмешался , сказав французу: «Кого ты собираешься убить?» Однако это не остановило Мбаппе, который был уже заведён. Он догнал Альбу и снова сказал ему: «Я убью тебя на улице».