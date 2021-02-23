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Зидан: «Хотим играть в свой футбол»

23 февраля 2021, 23:34
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Рулевой «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий накануне матча против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

Эта игра для нас будет отличаться от других, потому что «Аталанта» — команда, которая делает очень особенные вещи. Нам нужно адаптироваться к игре — мы готовимся к этому, но также хотим играть в свой футбол. Наши соперники хорошо атакуют и очень сильны физически.

Мы не можем зацикливаться на потерях из-за травм или на том факте, что мы не на «Бернабеу». Мы должны смотреть на себя и хорошо подготовиться к игре.

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Все комментарии
drug01
drug01
24 февраля в 00:30
Ваше право играйте...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 февраля в 00:20
Никто не мешает, даже жребий
Happyboy Barca
Happyboy Barca
24 февраля в 00:13
навесы?
Leha-ha50
Leha-ha50
24 февраля в 00:01
Очень интересное и непредсказуемое противостояние нас ждет. Трудно вообще что то спрогнозировать. Реал не в лучших кондициях, но все же - это Реал, команда с огромным опытом, в отличии от той же Аталанты. Опыта Аталанте конечно не хватает, но команда играет в очень привлекательный футбол и вполне может навязать Реалу свою игру.
Ждем матча с нетерпением.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 февраля в 23:58
"Реалу" в выездной игре против "Аталанты", учитывая кадровые потери, в первую очередь надо подумать об обороне. Если пропустить в Италии, и пойти отыгрываться, можно от быстрой "Аталанты" отхватить столько, что ответный матч превратится в формальность.
STVA 1
STVA 1
23 февраля в 23:55
Аталанта тоже хочет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 23:35
Не всегда это получается!
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