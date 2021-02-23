Зидан: «Хотим играть в свой футбол»

Рулевой «Реала» дал комментарий накануне матча против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

Эта игра для нас будет отличаться от других, потому что «Аталанта» — команда, которая делает очень особенные вещи. Нам нужно адаптироваться к игре — мы готовимся к этому, но также хотим играть в свой футбол. Наши соперники хорошо атакуют и очень сильны физически.

Мы не можем зацикливаться на потерях из-за травм или на том факте, что мы не на «Бернабеу». Мы должны смотреть на себя и хорошо подготовиться к игре.