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Гвардиола: «Не думаю, что „Боруссия“ сможет нас удивить»

23 февраля 2021, 22:06
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассуждает о предстоящем матче против гладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

«Боруссия» здорово выходит из обороны через короткий пас, у нее стремительный переход к атакам, а в нападении действуют очень быстрые футболисты. Мы должны быть сосредоточены на своих действиях. Немецкие команды всегда очень опасны.

Я хорошо знаю, чего ждать от «Боруссии», не думаю, что соперник сможет нас удивить.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
24 февраля в 10:21
Пеп почувствовал, что находится на небесах.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
24 февраля в 10:09
уверенный лысий
112910415
112910415
24 февраля в 10:02
никто никого не удивит
просто случится ничья
MaxRnD
MaxRnD
24 февраля в 08:24
Картина Репина "Гвардиола и куча шапок"
Василий 50
Василий 50
24 февраля в 03:10
Посмотрим на результат.
Остапчук 67
Остапчук 67
24 февраля в 03:05
Будет прикольно, если удивит.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 февраля в 00:28
Немцы могут и обидеться !
allemz
allemz ответ David Young (раскрыть)
24 февраля в 00:23
Мерси.
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
23 февраля в 23:30
хаахха да забьет
drug01
drug01
23 февраля в 23:27
Ждём игру и результат
andsuman
andsuman ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
23 февраля в 23:13
не та боруссия
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
23 февраля в 22:43
еще как может удивить
goalaktika
goalaktika
23 февраля в 22:41
Он хорошо знал многих и эти многие удивляли его раз за разом в лч )
mihaluch
mihaluch
23 февраля в 22:38
Сейчас навряд ли кого-то чем то удивишь.
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 22:28
Обычно и удивляют тех, которые думают, что их нельзя удивить, что они всё знают...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
23 февраля в 22:26
Точно...4 хода и в дамки)...
particular
particular
23 февраля в 22:24
Все про всех почти всё знают, но выигрывают не всезнайки, а более сильные и удачливые..:)
Правдин Семён
Правдин Семён
23 февраля в 22:19
Когда так говорят,судьба обычно наказывает. .
David Young
David Young ответ allemz (раскрыть)
23 февраля в 22:18
Да, комментариев у вас действительно достаточно для получения VIP статуса.

Дал вам VIP на полгода.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 22:06
Удивит,ещё как удивит!
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