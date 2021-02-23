Гвардиола: «Не думаю, что „Боруссия“ сможет нас удивить»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассуждает о предстоящем матче против гладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов.
«Боруссия» здорово выходит из обороны через короткий пас, у нее стремительный переход к атакам, а в нападении действуют очень быстрые футболисты. Мы должны быть сосредоточены на своих действиях. Немецкие команды всегда очень опасны.
Я хорошо знаю, чего ждать от «Боруссии», не думаю, что соперник сможет нас удивить.
просто случится ничья
просто случится ничья
Дал вам VIP на полгода.
Дал вам VIP на полгода.