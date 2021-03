Полузащитник «Баварии» отличился голом в ворота «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) и установил рекорд турнира среди англичан.

Мусиала стал самым молодым английским футболистом, когда-либо забивавшим в ЛЧ . На момент гола хавбеку было 17 лет и 363 дня.