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Розе: «Очень сложно остановить „Сити“, когда они в такой форме»

25 февраля 2021, 03:42
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня нам противостояла чертовски хорошая команда. Тяжело остановить их, когда они в такой форме. Особенно это касалось первого тайма, где мы едва пробивались в финальную треть поля. Мы относительно неплохо оборонялись, но когда соперник продолжает забрасывать вас всем, чем только можно, это очень тяжело.

Мы должны держаться вместе. Мои парни многое вложили в сегодняшнюю игру, и нам нельзя опускать головы. Мы должны оставаться верными себе и сыграть с «Сити» в ответной встрече.

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feris1
feris1
25 февраля в 08:53
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 февраля в 03:55
    ...мы едва пробивались в финальную треть поля...

    Презабавно сказал,, надо запомнить...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    25 февраля в 03:45
    Скоро их форма закончится
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