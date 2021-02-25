Розе: «Очень сложно остановить „Сити“, когда они в такой форме»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня нам противостояла чертовски хорошая команда. Тяжело остановить их, когда они в такой форме. Особенно это касалось первого тайма, где мы едва пробивались в финальную треть поля. Мы относительно неплохо оборонялись, но когда соперник продолжает забрасывать вас всем, чем только можно, это очень тяжело.

Мы должны держаться вместе. Мои парни многое вложили в сегодняшнюю игру, и нам нельзя опускать головы. Мы должны оставаться верными себе и сыграть с «Сити» в ответной встрече.