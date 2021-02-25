Капелло — об удалении Фройлера: «Это необъяснимо»

Известный итальянский специалист раскритиковал решение главного арбитра матча «Аталанта» — «Реал» (0:1) Тобиаса Штилера удалить полузащитника бергамасков за фол на на 17-й минуте.

Это досадно, потому что Фройлер не был последним человеком в защите, а Менди в любом случае был далеко от ворот. Жёлтая карточка была бы нормальным решением, но красная карточка — это необъяснимо. Таким решением вы просто портите игру.

Учитывая то, что вчера «Лацио» не дали пробить пенальти в матче с «Баварией», меня начинают одолевать сомнения.