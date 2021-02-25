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Капелло — об удалении Фройлера: «Это необъяснимо»

25 февраля 2021, 01:08
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Известный итальянский специалист Фабио Капелло раскритиковал решение главного арбитра матча «Аталанта» — «Реал» (0:1) Тобиаса Штилера удалить полузащитника бергамасков Ремо Фройлера за фол на Ферлане Менди на 17-й минуте.

Это досадно, потому что Фройлер не был последним человеком в защите, а Менди в любом случае был далеко от ворот. Жёлтая карточка была бы нормальным решением, но красная карточка — это необъяснимо. Таким решением вы просто портите игру.

Учитывая то, что вчера «Лацио» не дали пробить пенальти в матче с «Баварией», меня начинают одолевать сомнения.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
25 февраля в 17:54
это позор
galem72
galem72
25 февраля в 11:03
Всё отлично объясняется шелестением купюр. ))
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 10:54
Ничего,зато можно поговорить о идеальном европейском судействе и эталоне справедливости-ВАРеве.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
25 февраля в 09:35
Ладно показал и показал, но повтор хотя бы можно посмотреть. Но собственное чсв, видимо, не позволило.
NOVA
NOVA
25 февраля в 05:19
был фол ну очень грубый. что можно игрока поломать, а учитывая и так травмы Реала, все справедливо!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
25 февраля в 03:48
Это ужасное происшествие
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 02:08
Арбитр явно погорячился, и ВАР почемуто не помог.....начинают терзать смутные сомнения.
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 02:03
Этот фашист испортил игру не в какой то рядовой игре в чемпионате Гваделупы , а в ЛЧ . Позорище не только судье но и УЕФА которые назначают на матч ЛЧ таких бездарей ,убийц матча который смотрят и болеют миллионы болельщиков !!! Хотелось получить удовольствие от игры , а мы все получили полное разочарование такого Шоу . Будем терпимы и ждём развязки этой драмы. Я думаю в ответном матче такого не будет!!! Ждём красивой развязки и Победы Справедливости!!! Всем добра !!!
Сантус
Сантус
25 февраля в 01:47
Вы не понимаете...арбитр сегодняшнего матча дал богатую пищу для разговоров в различных ресурсах,как минимум до следующих матчей ЛЧ.Стоит поблагодарить его за эту возможность..)
Valeron112
Valeron112
25 февраля в 01:45
"Реал и Барса лидеры по красным карточкам на них в плей-офф лиги чемпионов по 15" - сказал знакомый по ТВ))хГенич) . Нет ну ничего не обычного.
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Gelious (раскрыть)
25 февраля в 01:34, ред.
Это было даже не в штрафной, о каком близком расстоянии может быть речь? Как же это смешно слышать)
Comentarios
Comentarios
25 февраля в 01:33
Ну ничья бы была
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 февраля в 01:28
На фоне Штилера даже Вилков кажется демократичным малым. На кубковым матче просмотрел эпизод и отменил красную Мирзова. А здесь не оглядываясь и не сомневаясь - хотя игрок "Реала" двигался не прямо в сторону ворот и в таких случаях красные давать не рекомендуется. Тем более удаление на двадцатой минуте (грубой игры до этого даже близко не было) поломало не только игру "Аталанты" но и не дало узнать, что же такое подготовил Зидан в измученном травмами "Реале". Да и в игре где можно было любоваться множеством голов, мы увидели достаточно однообразную картину, где одна команда кинула все силы на оборону, а вторая неспешно атаковала. То есть с точки зрения зрителя, вся изюминка была загублена.
da da da
da da da
25 февраля в 01:21
Каппело глор Барсы,играл за нее будут игроком тут все понятно)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
25 февраля в 01:20
Перес: "Вполне объяснимо."
Gelious
Gelious
25 февраля в 01:17
Нифига себе далеко от ворот. Вот это неполживость.
Gahi
Gahi
25 февраля в 01:09
Можно было показать только жёлтую карточку.
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