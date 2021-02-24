Тен Хаг: «Я не был рад, когда Промес попросил отпустить его в „Спартак“»

Рулевой «Аякса» Эрик Тен Хаг отреагировал на решение нападающего Квинси Промес вернуться в московский «Спартак».
У меня хорошие взаимоотношения с Квинси. Он сильно помог нам в прошлом сезоне, забивал важные голы в Лиге чемпионов. Я не был рад, когда Промес попросил отпустить его в «Спартак». Впрочем, теперь мы можем переключить всё внимание на Уссаму Идрисси.
и чуть в тюрьму он не попал,
но ждут в Тарасовке Антоху,
как Александра Буцефал...
и чуть в тюрьму он не попал,
но ждут в Тарасовке Антоху,
как Александра Буцефал...
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Во, тарасовские мечтатели зажигают!
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Во, тарасовские мечтатели зажигают!