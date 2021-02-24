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Тен Хаг: «Я не был рад, когда Промес попросил отпустить его в „Спартак“»

24 февраля 2021, 17:55

Рулевой «Аякса» Эрик Тен Хаг отреагировал на решение нападающего Квинси Промес вернуться в московский «Спартак».

У меня хорошие взаимоотношения с Квинси. Он сильно помог нам в прошлом сезоне, забивал важные голы в Лиге чемпионов. Я не был рад, когда Промес попросил отпустить его в «Спартак». Впрочем, теперь мы можем переключить всё внимание на Уссаму Идрисси.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
24 февраля в 18:41
Был бы ОЧЕНЬ нужен то не отпустили!А так со скамьи найдут кому выходить!Ну а для нашего пешеходного РПЛ это топ трансфер!
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 18:28
Пускай судьба сложилась плохо,
и чуть в тюрьму он не попал,
но ждут в Тарасовке Антоху,
как Александра Буцефал...
viv
viv
24 февраля в 18:18
Все понятно. Избавился от Промеса теперь могут переключить всё внимание на Уссаму Идрисси.
cska1948
cska1948
24 февраля в 18:17
Не переживай Хаг, Куинси продолжит забивать важнейшие мячи в ЛЧ этой осенью
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Во, тарасовские мечтатели зажигают!
cska1948
cska1948 ответ ДАША Д (раскрыть)
24 февраля в 18:16
Конечно! Иначе бы не отпустил!
25процентный клоун
25процентный клоун
24 февраля в 18:15
Не переживай Хаг, Куинси продолжит забивать важнейшие мячи в ЛЧ этой осенью
LOpp
LOpp
24 февраля в 18:15
Братуха уже в Москве 😀
drug01
drug01
24 февраля в 18:10
Теперь Спартак будет ждать золотую игру...
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 18:06
Квинси думает о своей достойной пенсии , которую ему предоставили в Спартаке, не то что в Аяксе !!!
ДАША Д
ДАША Д
24 февраля в 17:57
Врёт конечно, но проверим.
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