Тен Хаг: «Я не был рад, когда Промес попросил отпустить его в „Спартак“»

Рулевой «Аякса» отреагировал на решение нападающего вернуться в московский «Спартак».

У меня хорошие взаимоотношения с Квинси. Он сильно помог нам в прошлом сезоне, забивал важные голы в Лиге чемпионов. Я не был рад, когда Промес попросил отпустить его в «Спартак». Впрочем, теперь мы можем переключить всё внимание на Уссаму Идрисси.