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Толой: «Мы доказали, что можем играть на одном уровне с „Реалом“»

25 февраля 2021, 01:36
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Аталанты» Рафаэль Толой прокомментировал домашнее поражение от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы боролись до конца. Трудно играть против «Реала», особенно вдесятером.

Я не думаю, что нарушение [Ремо Фройлера] шло на красную карточку, потому что его прикрывал Ромеро, а Менди в любом случае шёл в сторону. Тем не менее мы хорошо оборонялись, и у нас остаются шансы на ответный матч. Мы доказали, что можем играть на одном уровне с «Реалом»,

Даже в меньшинстве мы создали несколько интересных голевых возможностей. Как только мы преодолеем стартовый прессинг, у нас появятся свободные пространства, так что мы можем навредить сопернику в Мадриде.

Мы чувствуем себя сильнее после этого матча. Мы знаем, что можем сыграть хорошо против кого угодно. Очевидно, что после гола в концовке у нас осталось горькое послевкусие, но мы чувствуем, что мы способны [пройти дальше], впереди ответная игра.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
25 февраля в 01:57
Молодцы. Хорошо сыграли.
allemz
allemz
25 февраля в 01:57
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