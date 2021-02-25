Зидан — об удалении Фройлера: «Решение принимает судья»

Главный тренер «Реала» прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я не ожидал лёгкого матча, так как мы знаем, что «Аталанта» очень сильна физически и доказала это.

Мы испытывали трудности даже в игре против 10 человек, но забили важный гол. Однако это ничего не значит, ведь нам ещё нужно сыграть в ответном матче, и шансы остаются равными.

«Аталанта» — команда, которая может доставить нам проблемы в Мадриде. Наше выступление было так себе, но результат хороший.

Что касается удаления Фройлера, я не знаю, было ли это наказание чрезмерным. Решение принимает судья.

Мы не показывали хорошую игру, но важен результат. Мы попытались поместить Иско между линиями, чтобы он пасовал на Винисиуса и Асенсио, но после удаления игра изменилась.