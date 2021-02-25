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Зидан — об удалении Фройлера: «Решение принимает судья»

25 февраля 2021, 02:20
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я не ожидал лёгкого матча, так как мы знаем, что «Аталанта» очень сильна физически и доказала это.

Мы испытывали трудности даже в игре против 10 человек, но забили важный гол. Однако это ничего не значит, ведь нам ещё нужно сыграть в ответном матче, и шансы остаются равными.

«Аталанта» — команда, которая может доставить нам проблемы в Мадриде. Наше выступление было так себе, но результат хороший.

Что касается удаления Фройлера, я не знаю, было ли это наказание чрезмерным. Решение принимает судья.

Мы не показывали хорошую игру, но важен результат. Мы попытались поместить Иско между линиями, чтобы он пасовал на Винисиуса и Асенсио, но после удаления игра изменилась.

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Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
25 февраля в 10:10
То пендель нахаляву, то удаление??
Это уже даже не везение а закон??
Alex12357
Alex12357
25 февраля в 09:49, ред.
    ДСА
    ДСА
    25 февраля в 04:58
    И Зидан свалил всё на судью.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    25 февраля в 03:39
    Судья помог, вольно или невольно
    sv_1969
    sv_1969
    25 февраля в 03:32
    Спорное решение..... Более чем...
    1bear
    1bear
    25 февраля в 02:38
    ...решение судьи убило Аталанту,что Зидану то переживать,он то не при чём...
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