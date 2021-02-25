Гасперини прокомментировал обратную замену Иличича

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25 февраля 2021, 02:29

Главный тренер «Аталанты» после домашнего поражения от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопрос об обратной замене форварда .

Словенский футболист появился на поле на 56-й минуте встречи вместо Луиса Муриэля. Однако на 86-й минуте Гасперини решил убрать с поля Иличича, выпустив вместо него хавбека , а также поменял защитника на другого игрока обороны . Иличич после замены сразу ушёл в подтрибунное помещение.