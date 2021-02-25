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Гасперини прокомментировал обратную замену Иличича

25 февраля 2021, 02:29
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после домашнего поражения от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопрос об обратной замене форварда Йосипа Иличича.

Словенский футболист появился на поле на 56-й минуте встречи вместо Луиса Муриэля. Однако на 86-й минуте Гасперини решил убрать с поля Иличича, выпустив вместо него хавбека Руслана Малиновского, а также поменял защитника Йоакима Мехле на другого игрока обороны Хосе Паломино. Иличич после замены сразу ушёл в подтрибунное помещение.

Оставалось всего 4 минуты, и я хотел укрепить оборону. Но, к сожалению, почти сразу после замены мы пропустили гол.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
25 февраля в 06:12
Иличич и так на грани нервного срыва. Как бы снова в депрессию не впал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 февраля в 03:41
Не стоит комментировать свои решения
STVA 1
STVA 1
25 февраля в 03:27
Бывает и такое
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 02:35
Может и не надо было замены делать???
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