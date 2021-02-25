Гасперини прокомментировал обратную замену Иличича

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после домашнего поражения от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопрос об обратной замене форварда Йосипа Иличича.
Словенский футболист появился на поле на 56-й минуте встречи вместо Луиса Муриэля. Однако на 86-й минуте Гасперини решил убрать с поля Иличича, выпустив вместо него хавбека Руслана Малиновского, а также поменял защитника Йоакима Мехле на другого игрока обороны Хосе Паломино. Иличич после замены сразу ушёл в подтрибунное помещение.
Оставалось всего 4 минуты, и я хотел укрепить оборону. Но, к сожалению, почти сразу после замены мы пропустили гол.