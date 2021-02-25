Герасимов: «Постараемся весной одержать как можно больше побед»

Защитник «Урала» рассказал, что изменил в игре команды новый главный тренер , который недавно сменил на этом посту Дмитрия Парфёнова.

Он говорил, что сделает акцент на обороне, потому что два года подряд «Урал» пропускал больше всех. Сказал, что будем плясать от печки.

Длительных сборов не было, поэтому новую оборонительную игру мы выстраивали по ходу сезона, жертвуя атакующими действиями.