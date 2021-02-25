Герасимов: «Постараемся весной одержать как можно больше побед»

Защитник «Урала» Алексей Герасимов рассказал, что изменил в игре команды новый главный тренер Юрий Матвеев, который недавно сменил на этом посту Дмитрия Парфёнова.
Он говорил, что сделает акцент на обороне, потому что два года подряд «Урал» пропускал больше всех. Сказал, что будем плясать от печки.
Длительных сборов не было, поэтому новую оборонительную игру мы выстраивали по ходу сезона, жертвуя атакующими действиями.
На зимних сборах мы и над атакой хорошо поработали. Постараемся весной одержать как можно больше побед и подальше пройти в Кубке. А мне теперь хочется забить первый гол в РПЛ.
Ранее Герасимов назвал самую опасную атакующую связку РПЛ.