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«Арсенал» готов расстаться с 21-летним вингером Нельсоном

24 февраля 2021, 14:37

«Арсенал» открыт для предложений по английскому вингеру Рейссу Нельсону, сообщает Goal со ссылкой на CBS Sports.

По информации источника, «канониры» готовы продать 21-летнего футболиста этим летом. Главный тренер команды Микель Артета редко использует Рейсса в этом сезоне.

Нельсон забил три гола в 12 матчах во всех турнирах за «Арсенал» в текущем сезоне.

Также ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен продлить контракт с 18-летним хавбеком Азизом.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
24 февраля в 14:56, ред.
Отличные новости, что "Арсенал" стал избавляться от Беллеринов и Нельсонов. Рейсс явно не тянул по физе, слишком маленькая скорость. И ему тоже нужно сейчас играть, а не сидеть, причем бесперспективно, на лавке команды.

Хорошо бы еще албанскую овцу продать.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 14:42
Значить не пригодится, надо прощаться
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