«Арсенал» открыт для предложений по английскому вингеру Рейссу Нельсону, сообщает Goal со ссылкой на CBS Sports.
По информации источника, «канониры» готовы продать 21-летнего футболиста этим летом. Главный тренер команды Микель Артета редко использует Рейсса в этом сезоне.
Нельсон забил три гола в 12 матчах во всех турнирах за «Арсенал» в текущем сезоне.
Также ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен продлить контракт с 18-летним хавбеком Азизом.
Хорошо бы еще албанскую овцу продать.
Хорошо бы еще албанскую овцу продать.