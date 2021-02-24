«Арсенал» готов расстаться с 21-летним вингером Нельсоном

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24 февраля 2021, 14:37

«Арсенал» открыт для предложений по английскому вингеру , сообщает Goal со ссылкой на CBS Sports.

По информации источника, «канониры» готовы продать 21-летнего футболиста этим летом. Главный тренер команды Микель Артета редко использует Рейсса в этом сезоне.

Нельсон забил три гола в 12 матчах во всех турнирах за «Арсенал» в текущем сезоне.

Также ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен продлить контракт с 18-летним хавбеком Азизом.