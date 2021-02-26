Артета: «Выход Виллиана изменил игру с „Бенфикой“»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Этот результат определённо продлевает жизнь этому сезону. Было бы очень обидно вылететь сегодня после всего, что случилось за эти два матча. Так что я ужасно рад, что мы прошли дальше.

Мы подарили «Бенфике» два гола. А когда вы делаете подобное, у вас будут проблемы. Но последующая реакция команды вселила в меня надежду.

Думаю, что выход Виллиана изменил игру. Он проявил определённую креативность и сделал этот гол для Тирни.