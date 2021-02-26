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Артета: «Выход Виллиана изменил игру с „Бенфикой“»

26 февраля 2021, 06:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Этот результат определённо продлевает жизнь этому сезону. Было бы очень обидно вылететь сегодня после всего, что случилось за эти два матча. Так что я ужасно рад, что мы прошли дальше.

Мы подарили «Бенфике» два гола. А когда вы делаете подобное, у вас будут проблемы. Но последующая реакция команды вселила в меня надежду.

Думаю, что выход Виллиана изменил игру. Он проявил определённую креативность и сделал этот гол для Тирни.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 февраля в 08:29
Вилиан вас спас!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 февраля в 07:26
Сегодня «Арсеналу» повезло
sv_1969
sv_1969
26 февраля в 07:22
Помог Вилиан
25процентный клоун
25процентный клоун
26 февраля в 07:16, ред.
Артета гений, он ещё барсу возглавит и ман сити
Gahi
Gahi
26 февраля в 07:01
Главное что есть результат команды. Удачи
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