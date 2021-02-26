Серхио Рамос близок к продлению контракта с «Реалом» до 2023 года

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26 февраля 2021, 22:24

Защитник в скором времени должен подписать новое соглашение с «Реалом».

Как сообщается, стороны близки к сделке. Капитану «сливочных» предложен контракт до лета 2023 года с зарплатой в 12 млн евро (столько же, сколько Рамос получает сейчас). Однако из заработной платы защитника будет вычтено 10% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.