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Серхио Рамос близок к продлению контракта с «Реалом» до 2023 года

26 февраля 2021, 22:24

Защитник Серхио Рамос в скором времени должен подписать новое соглашение с «Реалом».

Как сообщается, стороны близки к сделке. Капитану «сливочных» предложен контракт до лета 2023 года с зарплатой в 12 млн евро (столько же, сколько Рамос получает сейчас). Однако из заработной платы защитника будет вычтено 10% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что предложение «Реала» было единственным, которое получил Рамос. «Манчестер Сити», ПСЖ и другие европейские клубы не контактировали с футболистом.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 февраля в 10:21
стороны сблизили позиции и договорились ...
это и было самым вероятным вариантом
vlasovca
vlasovca
27 февраля в 09:37
Рад что эта эпопея по поводу контракта заканчивается.РАМОС должен закончить карьеру в МАДРИДЕ.
particular
particular
27 февраля в 09:25
Здесь вопрос не денег и даже не возраста... Рамос - бренд для одних и идол для других... В совокупности, для Реала - только польза... Пара лет - нормуль 🧐️
Dima salev
Dima salev
27 февраля в 03:45, ред.
Все знают как Реал в конце сделает из своих легенды помойку. Пример Касиляс ,Раул, Пепе , Роналду и Бейл который благодаря его голы выграли два финала лиги чемпионов!
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 01:48
А разговоров было ...
shur
shur
27 февраля в 00:19
...да Я и не сомневался, мы говорил Реал, подразумеваем Рамос....и т.д. !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 00:13
Ещё 2 года попылит капитан!
NOVA
NOVA
27 февраля в 00:06
хорошая новость, если правда!!!
Futurista
Futurista
27 февраля в 00:03
Надо продлевать контракт...Рамос легенда Реала...
Leha-ha50
Leha-ha50
26 февраля в 22:49
Поартачился парень , покочевряжился , а в итоге решил остаться. Мало все же верилось , что Серхио куда то уйдет. Все таки - легенда клуба, палочка - выручалочка. Сколько матчей он спас , причем важнейших матчей, сразу и не сосчитаешь. Так что эта канитель с уходом закончилась вполне ожидаемо.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 22:45, ред.
Контракт на два года, как и хотел Рамос, но не хотел Перес, который предлагал на год.
Немного меньше зарплата, чем хотел Серхио... Обе стороны, Перес-Рамос, нашли разумный компромисс, на радость болельщиков - "Реала" и фанатов Рамоса. Чего и следовало было ожидать!
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 22:39
Мозг Перцу повыносил чутка и решил подписать
Сантус
Сантус
26 февраля в 22:30
КАк я и предполагал.Покрутил слегка Пересу коки и на том порешили.Давай лечись Серёжа.Конец сезона будет трудным.)
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 22:29
Рамос в том клубе, где должен быть !!! Удачи!!!
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 22:26
Этого и следовало было ожидать!!!
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