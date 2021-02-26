Серхио Рамос близок к продлению контракта с «Реалом» до 2023 года

Защитник Серхио Рамос в скором времени должен подписать новое соглашение с «Реалом».
Как сообщается, стороны близки к сделке. Капитану «сливочных» предложен контракт до лета 2023 года с зарплатой в 12 млн евро (столько же, сколько Рамос получает сейчас). Однако из заработной платы защитника будет вычтено 10% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Отмечается, что предложение «Реала» было единственным, которое получил Рамос. «Манчестер Сити», ПСЖ и другие европейские клубы не контактировали с футболистом.
это и было самым вероятным вариантом
это и было самым вероятным вариантом
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Немного меньше зарплата, чем хотел Серхио... Обе стороны, Перес-Рамос, нашли разумный компромисс, на радость болельщиков - "Реала" и фанатов Рамоса. Чего и следовало было ожидать!
Немного меньше зарплата, чем хотел Серхио... Обе стороны, Перес-Рамос, нашли разумный компромисс, на радость болельщиков - "Реала" и фанатов Рамоса. Чего и следовало было ожидать!