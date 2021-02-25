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Голкипер Хитц продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд

25 февраля 2021, 19:09

Официальный твиттер дортмундской «Боруссии» объявил о продолжении сотрудничества с вратарём Марвином Хитцом.

Швейцарец подписал контракт до июня 2023 года, прокомментировав новую сделку:

Я счастлив в Дортмунде. В этом сезоне у нас всё ещё есть большие спортивные цели, которые мы хотим достичь вместе. Спасибо за ваше доверие, и я с нетерпением жду возможности увидеть наших болельщиков на стадионе как можно скорее.

Напомним, что Хитц выступает за «Боруссию» с 2018 года. Его прошлым клубом был «Аугсбург».

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Все комментарии
старина
старина
25 февраля в 20:43
Хитц дублер,даже у Бюрки.Нужен кипер с именем
STVA 1
STVA 1
25 февраля в 19:14
Все устраивает значит
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 19:11
Взаимный интерес способствовал продлению контракта.
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