Голкипер Хитц продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд

Официальный твиттер дортмундской «Боруссии» объявил о продолжении сотрудничества с вратарём Марвином Хитцом.
Швейцарец подписал контракт до июня 2023 года, прокомментировав новую сделку:
Я счастлив в Дортмунде. В этом сезоне у нас всё ещё есть большие спортивные цели, которые мы хотим достичь вместе. Спасибо за ваше доверие, и я с нетерпением жду возможности увидеть наших болельщиков на стадионе как можно скорее.
Напомним, что Хитц выступает за «Боруссию» с 2018 года. Его прошлым клубом был «Аугсбург».