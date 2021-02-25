Голкипер Хитц продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд

Официальный твиттер дортмундской «Боруссии» объявил о продолжении сотрудничества с вратарём .

Швейцарец подписал контракт до июня 2023 года, прокомментировав новую сделку:

Я счастлив в Дортмунде. В этом сезоне у нас всё ещё есть большие спортивные цели, которые мы хотим достичь вместе. Спасибо за ваше доверие, и я с нетерпением жду возможности увидеть наших болельщиков на стадионе как можно скорее.