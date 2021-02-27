«Это было действительно трудно». Гвардиола — после победы над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями после победы в матче 26-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).

Это было действительно трудно. «Вест Хэм» — физически крепкий соперник, в составе которого есть такие качественные футболисты, как Лингард, Форнальс.

После 10-15 минут мы поняли, что сегодня красивой победы ждать не стоит. Во втором тайме мы играли намного лучше, чем в первом. Когда у тебя много матчей в АПЛ , а потом в Лиге чемпионов, это нормальная ситуация.

Нам повезло набрать три очка. Это будет важно при подсчетах в конце сезона.