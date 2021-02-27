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«Это было действительно трудно». Гвардиола — после победы над «Вест Хэмом»

27 февраля 2021, 18:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы в матче 26-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).

Это было действительно трудно. «Вест Хэм» — физически крепкий соперник, в составе которого есть такие качественные футболисты, как Лингард, Форнальс.

После 10-15 минут мы поняли, что сегодня красивой победы ждать не стоит. Во втором тайме мы играли намного лучше, чем в первом. Когда у тебя много матчей в АПЛ, а потом в Лиге чемпионов, это нормальная ситуация.

Нам повезло набрать три очка. Это будет важно при подсчетах в конце сезона.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 20:43
Сити в АПЛ набрал ход
BDA8181
BDA8181
27 февраля в 19:34
Трудно)) Согласен, даже мы не поняли что Мойес хотел зделать)) С победой)))
ДАША Д
ДАША Д
27 февраля в 19:17
Класс сказался.
allemz
allemz
27 февраля в 18:48
Пеп, конечно, порадовал своей работой за последние 2 месяца, редко увидишь, чтобы МС при нем играл от соперника. Думаю, он сам видит результаты, понимает что следует кардинально пересмотреть свои взгляды на игру команды, гибкость и баланс - то что нужно команде. Мне нравится текущая игра команды, точно скажу.
Но надолго ли? Никогда не знаешь, что каталонец в ЛЧ выдаст или на других отрезках сезона. Остается только верить в благоприятный исход ибо сам процесс игры вселяет дикую уверенность.
Поглядим
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 18:35
Главное, что выиграли, несмотря на трудности!
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