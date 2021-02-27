Гвардиола недоволен загруженным календарем

Главный тренер «Манчестер Сити» накануне матча 26-го тура АПЛ против «Вест Хэма» сделал намек на загруженность календаря.

У нас было два дня на отдых перед матчем с «Вест Хэмом», а у «Вест Хэма» — шесть выходных.