Гвардиола недоволен загруженным календарем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча 26-го тура АПЛ против «Вест Хэма» сделал намек на загруженность календаря.
У нас было два дня на отдых перед матчем с «Вест Хэмом», а у «Вест Хэма» — шесть выходных.
Является ли это оправданием? Нет. Это вызов, клубы, которые участвуют в ЛЧ, должны его принять. Нельзя использовать календарь как оправдание. Все, кто говорят: «У нас всего два дня на подготовку», не могут быть в этом клубе. Дело не в усталости, а в моих требованиях к себе и футболистам.