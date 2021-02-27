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Гвардиола недоволен загруженным календарем

27 февраля 2021, 10:48

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча 26-го тура АПЛ против «Вест Хэма» сделал намек на загруженность календаря.

У нас было два дня на отдых перед матчем с «Вест Хэмом», а у «Вест Хэма» — шесть выходных.

Является ли это оправданием? Нет. Это вызов, клубы, которые участвуют в ЛЧ, должны его принять. Нельзя использовать календарь как оправдание. Все, кто говорят: «У нас всего два дня на подготовку», не могут быть в этом клубе. Дело не в усталости, а в моих требованиях к себе и футболистам.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
27 февраля в 14:10
Заголовок не соответствует с высказыванием Гвардиолы
ilyafrom
ilyafrom ответ dimagas2 (раскрыть)
27 февраля в 14:08
Для Сити это 8 игра в феврале (2 игры в неделю). И соперники были топ - Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм, Эвертон. К тому же Гвардиола НЕ ноет, он говорит, что загруженный календарь НЕ оправдание.
dimagas2
dimagas2
27 февраля в 13:51, ред.
Это у него одного так?А у других по 15 дней между играми?Или как?))
Caniggia
Caniggia
27 февраля в 13:46
Что-то я не очень уловил в высказываниях Пепа недовольство и, тем более нытьё. Есть констатация факта и чёткое позиционирование себя, как тренера, и команды в жёсткие рамки этих обстоятельств, без намёка на заблаговременное оправдание в случае неудовлетворительного исхода для МС поединка с Вест Хэмом. Есть в его словах высоко заданный уровень требований прежде всего к себе и команде, без всякой ссылки на поблажки в силу сложившихся обстоятельств.
Caniggia
Caniggia
27 февраля в 12:11, ред.
"Загруженный график? Является ли это оправданием? Нет. Это вызов, клубы, которые участвуют в ЛЧ, должны его принять. Нельзя использовать календарь как оправдание. Все, кто говорят: «У нас всего два дня на подготовку», не могут быть в этом клубе. Дело не в усталости, а в моих требованиях к себе и футболистам."
Господа практикующие (Семак, Мусаев, Ганчаренко, Черчесов и т. д.), прошу принять во внимание и тщательно изучать по утрам за чашечкой кофе эту цитату настоящего тренера и профессионала, который добился к своим всего 50 годам уже значительных успехов, побед и титулов!
allemz
allemz ответ shlomo (раскрыть)
27 февраля в 11:46
    ДАША Д
    ДАША Д
    27 февраля в 11:45
    При таких зарплатах игроков играть надо в два раза чаще.
    allemz
    allemz
    27 февраля в 11:44
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      27 февраля в 11:14
      Три состава под рукой
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      27 февраля в 11:14, ред.
      Он еще жалуется. После того когда его команда две недели отдыхала, и выдала такую серию, совпадение не думаю. Так еще скамейка большая в клубе.
      Q-J-G
      Q-J-G
      27 февраля в 11:10, ред.
      Факт в том, что команды, играющие в еврокубках, играют по более "уплотнённому" графику. Это даёт определённое преимущество командам, которые играют только матчи в Лиге, кубковые матчи. Неоднократно наблюдали, как команда, играющая в еврокубках, в следующем матче проигрывает команде в Лиге, проигрывает в том матче, где не должна терять очки. На групповой стадии в еврокубках, этот факт не имеет такого большого влияния, но когда начинаются матчи плей-офф, где нет права на ошибку, так как не будет возможности исправить эту ошибку, где соперники более сильные, игры в еврокубках "выматывают" игроков, которые попросту не успевают восстановиться к очередному матчу в Лиге за 2-3 дня, тогда как команда соперник всё это время отдыхает...Это очень серьёзная проблема... Возможно ли решить эту проблему?! Всё возможно про желании, но проблема в том, что эта проблема волнует только команды, которые играют в еврокубках...
      shlomo
      shlomo
      27 февраля в 11:06, ред.
      Ну уж кому кому жаловаться, но только не Хосепу.....скамейка второй состав, которому позавидует любой клуб... а уж играть на несколько фронтов, то это уже показатель профессионализма и престижа клуба....а учитывая запас очков и игры конкурентов, то Ман Сити, похоже, становится главным претендентом на чемпионство в АПЛ....да и в ЛЧ дела идут хорошо....и вот тут должен уже проявится профессионализм тренера, умение его не в ущерб команде сделать ротацию и выбрать под каждый матч тактику игры.....
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      27 февраля в 11:06
      Значит сегодня проиграют.
      112910415
      112910415
      27 февраля в 10:57
      для МС это уже не важно
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      27 февраля в 10:50
      Теперь им не надо волноваться
      ОПС
      ОПС
      27 февраля в 10:49
      А играть все равно надо.
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