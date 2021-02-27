ГлавнаяНовости

Клопп рассказал о трансферных планах на лето

27 февраля 2021, 10:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных планах клуба на лето.

Не думаю, что сейчас время для крупной перестройки, нет необходимости избавляться от 6-7 футболистов. В этом году наши основные игроки практически не имели шанса сыграть вместе.

Летом будут небольшие корректировки состава. Мы будем реагировать на нынешнюю ситуацию, но с ориентиром на будущее.

Ранее ходили слухи, что «Ливерпуль» интересуется нападающим «Аталанты».

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии9
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
27 февраля в 11:47
Продать нужно больше, чем купить.
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 11:08
А какие планы-то?
Ekkimukk
Ekkimukk ответ 112910415 (раскрыть)
27 февраля в 10:56
Подкорректировали. Спасибо.
112910415
112910415
27 февраля в 10:53
нет необходимости от избавления 6-7 футболистов
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1240342/klopp-yurgen-liverpul
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 10:50
Это радует, Ю.Клопп продолжает быть тренером "Ливерпуля"!
ilyafrom
ilyafrom
27 февраля в 10:48
Нужно купить 1-2 центральных защитника
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100