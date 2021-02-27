Клопп рассказал о трансферных планах на лето

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о трансферных планах клуба на лето.

Не думаю, что сейчас время для крупной перестройки, нет необходимости избавляться от 6-7 футболистов. В этом году наши основные игроки практически не имели шанса сыграть вместе.

Летом будут небольшие корректировки состава. Мы будем реагировать на нынешнюю ситуацию, но с ориентиром на будущее.