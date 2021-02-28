Де Росси: «Моя мечта — тренировать „Рому“»

Легенда «Ромы» заявил, что хотел бы вернуться в римский клуб в качестве тренера.

Я чувствую себя готовым к этому новому вызову [стать тренером], я действительно полон решимости и не буду спрашивать себя, начну ли я с маленького или большого клуба. Хотя я сомневаюсь, что действительно большой клуб захочет пригласить меня, поскольку у каждого должен быть свой карьерный путь.

Немногие, как Андреа Пирло, могут начать тренерскую карьеру с топ-клуба. Интерес вокруг меня радует, даже если сейчас никто не может пригласить меня на должность наставника. Естественно, тренировать «Рому» был бы мечтой для меня, но я стараюсь не говорить о «Роме», потому что знаю, что моим словам придается определенный вес.