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Де Росси: «Моя мечта — тренировать „Рому“»

28 февраля 2021, 13:53

Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси заявил, что хотел бы вернуться в римский клуб в качестве тренера.

Я чувствую себя готовым к этому новому вызову [стать тренером], я действительно полон решимости и не буду спрашивать себя, начну ли я с маленького или большого клуба. Хотя я сомневаюсь, что действительно большой клуб захочет пригласить меня, поскольку у каждого должен быть свой карьерный путь.

Немногие, как Андреа Пирло, могут начать тренерскую карьеру с топ-клуба. Интерес вокруг меня радует, даже если сейчас никто не может пригласить меня на должность наставника. Естественно, тренировать «Рому» был бы мечтой для меня, но я стараюсь не говорить о «Роме», потому что знаю, что моим словам придается определенный вес.

Напомним, что в декабре прошлого года Де Росси приступил к обучению на онлайн-курсе для получения тренерской лицензии УЕФА.

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Все комментарии
drug01
drug01
28 февраля в 14:04
Мечта хорошая удачи
beefs
beefs
28 февраля в 13:58
рано заговорил о тренерской карьере...
Брулин
Брулин
28 февраля в 13:57, ред.
Все это будет вместе с "Императором" Рима!
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