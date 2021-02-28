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С. Индзаги: «Команда плохо отреагировала на пропущенный гол»

28 февраля 2021, 09:16
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Болоньи» в матче очередного тура Серии А.

Мы не смогли забить пенальти, а затем сразу же пропустили гол в свои ворота. Такое бывает, но команда плохо отреагировала на это. Нам не особо везло в недавних матчах, но на такие удары мы должны отвечать. Нам необходимо снова победить, чтобы вновь обрести уверенность в себе.

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particular
particular
28 февраля в 09:27, ред.
Ну, наблюдать за тем, как 34000 принесла единственная угаданная ставка в месяце, а остальные слиты - тоже, весьма, забавная затея...
Кто-то играет на низких кэфах каждый день, кто-то ловит удачу пару раз в месяц на кэфах чаще от 7 до 17... Что тоже как-то не вяжется с духом открытого соперничества и удачливостью...
Я, к примеру, каждый месяц прожигаю очки по разному и считаю такую вариативность интересной... Для себя...
Поэтому, упрёки, пожалуй, не уместны, ибо справедливость у каждого своя... А правила для того и вводят, что бы сбалансировать (но не выровнять) соперников и их интересы в одной игре... И баланс лучше не нарушать...
А писать беллетристику или смс-ки - дело каждого в отдельности, только упрекать в этом, при действующих правилах, - как-то не солидно... Лень, нежелание и неготовность излагать свои мысли в паре предложений сложно компенсировать нахрапистостью в обсуждениях персоналий и правил конкурса...
Всем всего хорошего... Сказано не со злости, а как отдельно взятое мнение игрока-неудачника 😉
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