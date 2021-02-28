С. Индзаги: «Команда плохо отреагировала на пропущенный гол»

Наставник «Лацио» прокомментировал поражение от «Болоньи» в матче очередного тура Серии А.

Мы не смогли забить пенальти, а затем сразу же пропустили гол в свои ворота. Такое бывает, но команда плохо отреагировала на это. Нам не особо везло в недавних матчах, но на такие удары мы должны отвечать. Нам необходимо снова победить, чтобы вновь обрести уверенность в себе.