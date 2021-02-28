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Вернер: «Чувствую себя виноватым в увольнении Лэмпарда»

28 февраля 2021, 12:43

Нападающий «Челси» Тимо Вернер заявил, что бывший наставник «синих» Фрэнк Лэмпард мог бы сохранить свою должность, если бы форвард реализовывал свои моменты.

Я, конечно, чувствовал себя немного виноватым за то, что упустил так много шансов. Перед клубом, перед прошлым тренером, но также и перед самим собой, потому что я хочу забивать всё время и как можно больше.

Конечно, если бы я забил еще четыре или пять голов, может быть, Лэмпард всё ещё был бы в «Челси», потому что мы, возможно, выиграли бы ещё две или три игры. Но нельзя слишком заглядывать в прошлое.

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beefs
beefs
28 февраля в 12:44
да не переживай, дело не в тебе...
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