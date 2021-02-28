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Пирло: «У нас была возможность набрать три очка, жаль, что не удалось»

28 февраля 2021, 10:09
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал ничью с «Вероной» в матче 24-го тура Серии А.

Мы знали, что напор «Вероны» заставит нас потратить много энергии. Поле было не в лучшей форме, защитники в таких условиях должны прилагать удвоенные усилия. Мы часто играем матчи, игроков мало, бывают такие случаи, когда футболисты не знают, как лучше поступить на поле. «Верона» играет грязно, поэтому вам нужно с умом распоряжаться мячом. Мы знали, что игра будет сложной. У нас была возможность набрать три очка, жаль, что не удалось.

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
28 февраля в 16:20
Наверное рано Юве решил связать свою судьбу с Пирло. Пока нет результата и не видно динамики.
juvenale
juvenale
28 февраля в 12:01
жаль что ты не тренер
Q-J-G
Q-J-G
28 февраля в 10:51
У многих тренеров не всё и не всегда получается, тем более, что А.Пирло начинающий тренер, но настораживает то, что в его комментариях, после неудачных матчей ЮВЕ, которых становится всё больше и больше, ни слова о своих тренерских ошибках, просчётах. Как и данном конкретном матче, поле было не в лучшей форме, "Верона" играет "грязно...Получается, что он не связывает неудачи ЮВЕ, со своей плохо выполненной работой - главного тренера команды, а если это так, то мало надежды на то, что что-то изменится в лучшую сторону при А.Пирло, в качестве главного тренера...

Даже такие тренеры как, Гвардиола, Клопп, признают свои ошибки, просчёты, когда они есть.
112910415
112910415
28 февраля в 10:24
на финише придётся жалеть ещё больше, однако !
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
28 февраля в 10:23
А ещё бывают такие случаи когда футболисты не знают как лучше поступить на поле !!!! Вот это тупик !!! )))
Q-J-G
Q-J-G
28 февраля в 10:17, ред.
Поле было не в лучшей форме
"Верона" играет грязно


В общем, главный тренер "не при делах".....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
28 февраля в 10:15
Пирло теперь будет часто оправдываться. Хорошо что есть КриРо, иногда проходит.
berda2003
berda2003
28 февраля в 10:14
для тренера юве - ответ - детский лепет...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
28 февраля в 10:12
Не набрать три очка , а отскочить и еле ноги унести ! С такой игрой взять у Вероны 1 очко это уже удача.
STVA 1
STVA 1
28 февраля в 10:11
Не судьба однако
ilyafrom
ilyafrom
28 февраля в 10:11
Плохое поле? А Верона на другом стадионе играла?
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