Пирло: «У нас была возможность набрать три очка, жаль, что не удалось»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал ничью с «Вероной» в матче 24-го тура Серии А.
Мы знали, что напор «Вероны» заставит нас потратить много энергии. Поле было не в лучшей форме, защитники в таких условиях должны прилагать удвоенные усилия. Мы часто играем матчи, игроков мало, бывают такие случаи, когда футболисты не знают, как лучше поступить на поле. «Верона» играет грязно, поэтому вам нужно с умом распоряжаться мячом. Мы знали, что игра будет сложной. У нас была возможность набрать три очка, жаль, что не удалось.
Даже такие тренеры как, Гвардиола, Клопп, признают свои ошибки, просчёты, когда они есть.
Даже такие тренеры как, Гвардиола, Клопп, признают свои ошибки, просчёты, когда они есть.