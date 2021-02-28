Пирло: «У нас была возможность набрать три очка, жаль, что не удалось»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал ничью с «Вероной» в матче 24-го тура Серии А.

Мы знали, что напор «Вероны» заставит нас потратить много энергии. Поле было не в лучшей форме, защитники в таких условиях должны прилагать удвоенные усилия. Мы часто играем матчи, игроков мало, бывают такие случаи, когда футболисты не знают, как лучше поступить на поле. «Верона» играет грязно, поэтому вам нужно с умом распоряжаться мячом. Мы знали, что игра будет сложной. У нас была возможность набрать три очка, жаль, что не удалось.