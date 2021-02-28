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Артета: «Позиция „Арсенала“ в таблице АПЛ неприемлема»

28 февраля 2021, 18:41
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после победы в матче 26-го тура АПЛ с «Лестером» (3:1).

Учитывая уровень противника, с которым мы столкнулись, наши игроки заслуживают большой похвалы за свою игру. Я действительно горжусь своими футболистами.

Перед матчем я был обеспокоен из-за плотного графика. Но давайте не будем говорить об усталости. Мы просто справились с этим.

«Лестер» — одна из самых опасных команд в лиге, если выходит вперед. Но мы отреагировали потрясающе, команда выглядела действительно зрелой. Мы показали превосходные моменты.

Пепе показывает стабильную игру. Вот чего мы от него хотим. Он создает моменты. Я очень доволен им.

Наша позиция в таблице неприемлема. Нужны кардинальные перемены. Единственный способ сделать это – побеждать.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
01 марта в 00:21
Точно, Арсенал слишком высоко запрыгнул. Его место 15-16..
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
28 февраля в 19:18
Если "позиция неприемлема", то продай Ржаку и купи нормального полузащитника. Только плохая форма "Лестера" помешала ему воспользоваться его очередным донным привозом сегодня.
beefs
beefs
28 февраля в 18:42
играть нужно лучше, тогда и позиция улучшится...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 18:41
Это просто беда...
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