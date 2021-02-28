Артета: «Позиция „Арсенала“ в таблице АПЛ неприемлема»

Главный тренер «Арсенала» поделился мыслями после победы в матче 26-го тура АПЛ с «Лестером» (3:1).

Учитывая уровень противника, с которым мы столкнулись, наши игроки заслуживают большой похвалы за свою игру. Я действительно горжусь своими футболистами.

Перед матчем я был обеспокоен из-за плотного графика. Но давайте не будем говорить об усталости. Мы просто справились с этим.

«Лестер» — одна из самых опасных команд в лиге, если выходит вперед. Но мы отреагировали потрясающе, команда выглядела действительно зрелой. Мы показали превосходные моменты.

Пепе показывает стабильную игру. Вот чего мы от него хотим. Он создает моменты. Я очень доволен им.

Наша позиция в таблице неприемлема. Нужны кардинальные перемены. Единственный способ сделать это – побеждать.