Бекхэм: «Сульшер давал всем в МЮ надежду даже в трудные времена»

Владелец «Интер Майами» и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о работе Оле-Гуннара Сульшера в манчестерском клубе. Бекхэм и Сульшер вместе выступали за «красных дьяволов» с 1992 по 2003 год.
Оле проделал очень хорошую работу, его любят болельщики и игроки. Его уважают за то, что он сделал за время своих выступлений за МЮ. Даже в трудные времена он давал всем в «Манчестер Юнайтед» надежду. На днях я поздравил его с днем рождения и назвал его «боссом». Он меня так не называет... Но я могу попросить его об этом.
Ранее Бекхэм заявил, что хотел бы пригласить в «Интер Майами» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.