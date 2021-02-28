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Бекхэм: «Сульшер давал всем в МЮ надежду даже в трудные времена»

28 февраля 2021, 15:29

Владелец «Интер Майами» и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о работе Оле-Гуннара Сульшера в манчестерском клубе. Бекхэм и Сульшер вместе выступали за «красных дьяволов» с 1992 по 2003 год.

Оле проделал очень хорошую работу, его любят болельщики и игроки. Его уважают за то, что он сделал за время своих выступлений за МЮ. Даже в трудные времена он давал всем в «Манчестер Юнайтед» надежду. На днях я поздравил его с днем ​​рождения и назвал его «боссом». Он меня так не называет... Но я могу попросить его об этом.

Ранее Бекхэм заявил, что хотел бы пригласить в «Интер Майами» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
28 февраля в 15:54
Скоро Сульшер в Америку отправится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 15:39
Сульшер это бомба!
R0100V
R0100V
28 февраля в 15:33, ред.
Очень годный тренер
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