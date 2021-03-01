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Червиченко: «„Спартаку“ необходим кто-то с кнутом, как Бердыев или Сёмин»

01 марта 2021, 13:11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, кто может стать следующим главным тренером московского клуба.

Болельщики «Спартака», этот сезон можно забыть! Нужен качественный тренер, от которого руководство отстанет на три-четыре года. И не надо экспериментировать – команде необходим кто-то с кнутом, как Бердыев или Сёмин. Они заставят всех работать и научат игроков не ошибаться тактически – у них не будут играть любимчики хозяев, всех футболистов они будут гонять, как молодых пацанов.

Не говорю, что о приходе нового тренера надо объявлять сейчас. Наоборот, нужно договориться с новым тренером, но так, чтобы Тедеско об этом не знал. Новый человек должен уже сейчас понимать, как он будет решать проблемы. А хозяин клуба должен вписать такие большие отступные, чтобы, глядя на этот пункт контракта, у него сразу пропадало желание досрочно его расторгнуть.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 марта в 20:23
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Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 20:21, ред.
Пока одна кандидатура...
A.S.A
A.S.A
01 марта в 20:14
И Бердыев и Семин могут дать плоды работая в Спартаке, но это те люди, которые любят полную свободу не только в тренеровочном процессе, но и в трансферных делах,и в формировании состава и т.д и т.п....так что при Федуне наврятли кто то из них возглавит Спартак...хотя если чесно,мне как абсалютно нейтральному болельщику было бы интересно посмотреть на работу Бердыева в Спартаке.
cska1948
cska1948
01 марта в 18:51
Сколько лет Федун владеет СпаМом, столько лет и слышно, что СпаМу нужно найти нового тренера! Может, вначале, нового владельца для СпаМа подыскать, а уж потом и тренера?
Futurista
Futurista
01 марта в 13:27
Червиченко предлагает Спартаку кнут...а сам явно хочет пряник...
Аксинья
Аксинья
01 марта в 13:22
При чем тут кнут - если Бердыев с чётками, а Сёмин со стаканом...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 марта в 13:12
Только не курбан!
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