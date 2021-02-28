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Тренер «Тамбова» отреагировал на обвинения в договорном матче с «Ротором»

28 февраля 2021, 23:43
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 3Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал слухи, согласно которым его команда в 20-м туре РПЛ провела договорной матч против «Ротора» (1:3).

Парень, который написал эту статью, уже засомневался, по-моему. Какие-то обвинения в адрес конкретного игрока… Я смотрел весь тур, и в каждом матче можно кого-то обвинить. Гол — это всегда чья-то ошибка. Либо индивидуальная, либо командная. Мы три дня тренировались вместе, сыграли две игры. Таких ошибок будет еще очень много. Готов ли к такой критике после каждого матча? Моя задача — оградить от таких слухов молодых футболистов, которых нам предоставили ведущие клубы страны для получения игровой практики. Они будут расти только на ошибках. Это нормально. Будем работать, будем исправлять и становиться сильнее. Я считаю, что маленький шажок вперед мы уже сделали.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 марта в 06:48
пустые выдумки, а также нелепые инсинуации !
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 06:40
Голословно можно обвинить кого угодно
ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 02:26
Надо же как-то деньги зарабатывать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 марта в 01:45
Зачем на них тратят деньги?
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 00:48
Тут и договариваться не надо было. Силы изначально были неравны.
Ironigor
Ironigor
01 марта в 00:24
Таких безталковых писак - провокаторов нынче развелось очень много. И эта тенденция увеличивается. Это не есть хорошо !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 марта в 00:18
Я смотрю первый комент уже 10 очков,а лучший комент 400,зато народный подняли до 1500,будем считать,что наши просьбы частично удовлетворили,ну чтож,молчим дальше!
sv_1969
sv_1969
01 марта в 00:12, ред.
100 сняли с лучшего комента и 10 с первого! Революция удалась)))Все могут спать спокойно))
beefs
beefs
01 марта в 00:05
ничего привыкайте, еще не то вас ждет...
mihaluch
mihaluch
01 марта в 00:00
Какой договорняк когда и так всё ясно.
Kaguzuti
Kaguzuti
28 февраля в 23:53
Даже и сказать что-то трудно.
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